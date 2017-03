85% de los ejecutivos en el mundo invertirá en Inteligencia Artificial de acá a 2019

La Inteligencia Artificial (AI) está cambiando la naturaleza del trabajo y creando nuevas relaciones entre las máquinas y los humanos. Así lo concluye el nuevo estudio de Accenture, “AI is the new UI” (Inteligencia Artificial es la nueva interfaz), el cual establece que, en caso de desarrollarse de forma correcta, la AI podría doblar el crecimiento económico de los países hacia el año 2035.

Según explica el reporte, la Inteligencia Artificial tendrá un importante impacto en los consumidores. Los resultados ya se están viendo: 61% de los profesionales de servicio al cliente a nivel global, dice que ha podido entregar un mejor servicio a los clientes online gracias a las nuevas tecnologías. De esa forma, dentro de 5 años, más de la mitad de los consumidores elegirá los servicios basados en la Inteligencia Artificial, en vez de basarse en las marcas tradicionales.

Es por lo anterior, que 85% de los ejecutivos consultados por el estudio de Accenture dice que invertirá extensamente en tecnologías relacionadas con AI en los próximos tres años.

Según explicó Rodrigo González, Presidente Ejecutivo de Accenture Chile, “una de las principales tendencias que marcarán a las empresas en 2017 es que su foco estará puesto en las personas. Los líderes de esta nueva Era se diferenciarán del resto enfocándose en la tecnología para las personas, complementando el potencial de la tecnología con el de ellas para, de esa forma, llevar a sus empleados y consumidores a lograr más. Un ejemplo de este complemento entre la tecnología y las personas es la Inteligencia Artificial, la cual es fundamental para la evolución de los modelos de negocio y de operación. Para ello, la clave es usar la AI como un capital humano híbrido. No se trata de que la Inteligencia Artificial vaya a reemplazar el capital humano, sino que lo complementará para potenciar sus talentos que generen valor”.

Para leer el reporte ingresa AQUÍ.