Xiaomi presenta unas zapatillas que monitorizan nuestras actividades

Xiaomi acaba de anunciar el lanzamiento de un nuevo producto, pero no es un smartphone, sino que unas zapatillas deportivas llamadas Xiaomi 90 Minutes Ultra Smart, y son realmente inteligentes porque monitorizan la actividad de quien las usa.

En el interior de las zapatillas hay un chip de Intel Curie que permite adquirir y almacenar la información más importante que se genera al realizar una actividad deportiva (como puede ser correr o caminar).

Este wearable es parte de Mijia, la submarca de Xiaomi, y es capaz de comunicarse con los samrtphones del usuario una vez que termina la actividad física, y así poder conocer los datos de la misma.

El tamaño del chip es como el de un botón, y está muy bien escondido y casi no pesa, por lo que no molesta al momento de correr, caminar, saltar, etc.

Un detalle muy llamativo es que la duración de la batería del elemento es de 60 días, lo que permite una autonomía de lo más interesante ya que no obliga a estar constantemente con los cables.