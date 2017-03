Luz, agua y acción

Por: María José Gutiérrez

Lo que hace Gary White es distinto a cualquier otra fundación de caridad. Lo suyo, de hecho, no es caridad. Es un modelo de ayuda que ofrece rentabilidad para quienes cooperan y que exige un cobro a los beneficiados. Ésa es la fórmula que este ingeniero gringo encontró para terminar –de verdad–con el problema de falta de acceso a agua potable y baños a nivel mundial.

White es de las personas que más sabe de este tema en el mundo. En 1990 fundó Water Partners, una ONG enfocada en dar las herramientas financieras a personas en países en vías de desarrollo con problemas de acceso a agua potable. En 2008, un conocido lo puso en contacto con el actor Matt Damon, que tenía una fundación llamada H2O Africa, que se dedicaba a generar conciencia sobre distintas iniciativas de limpieza de agua y que había sido fundada tras la realización del documental Running the Sahara. Al año siguiente, ambas organizaciones se fusionaron y dieron vida a Water.org.

En 2011, Damon y White fueron reconocidos entre las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time.

“Matt con su organización había hecho un muy buen trabajo en dar a conocer el problema, generar conciencia y levantar fondos. Y yo había armado una muy buena red con socios locales para hacer las cosas en terreno. Nosotros podríamos haber gastado mucho más dinero en marketing y publicidad, y Matt podía haberlo hecho para aterrizar su trabajo. Pero eso hubiese sido muy ineficiente. Y en el mundo del non-profit, los egos a veces se meten en el camino. Todos creen que sus ideas son las mejores, y se suma el hecho de que aquí no hay razones financieras para fusionarse. Pero nosotros pensamos que las cosas podrían ser mucho más eficientes si trabajábamos juntos. Y funcionó preciosamente”, asegura White, en altavoz, al otro lado del teléfono.

-¿Cuál es la contribución de Matt Damon a la organización? Porque él se dedica full time a su trabajo de actor...

-Obviamente está muy ocupado. Pero siempre dice que tiene tres cosas en su vida: su familia –tiene cuatro hijas–, su trabajo de hacer películas y esto. Él participa en las decisiones estratégicas, cuando puede asiste a las reuniones de directorio y hace cosas como ésta: hace algunas semanas, pasó varios días en Davos conmigo para generar conciencia sobre este asunto de la crisis del agua y cómo puede resolverse. Además, invirtió un millón de dólares en nuestro primer fondo de water credit. Pero no sólo puso el dinero. Se ha convertido en un experto mundial en temas de agua.

-¿Por qué crees que tantas celebridades tienen fundaciones? Leonardo DiCaprio tiene la suya de medioambiente; Shakira para los niños víctimas de la violencia; Madonna para los huérfanos de Malawi, Oprah Winfrey...

-Pienso que tantas celebridades lo hacen, primero, porque se preocupan, y están tocados por distintas causas. El problema es que algunas veces no hay mucha introspección de su parte o investigación en terreno de quienes están haciendo algo similar, entonces les es más fácil comenzar una nueva organización. Yo desafiaría a las celebridades que tienen estas inquietudes a que hagan un estudio más profundo. Matt, por ejemplo, comenzó su ONG, pero no demoró mucho en darse cuenta de que colaborar y asociarse -o eventualmente fusionarse– hacía más sentido. La gente necesita analizar más antes de echar andar su propia fundación, reunirse con expertos y colaborar o trabajar a través de ellos.

Agua por 2 dólares

Gary White (53, casado) está en Chicago. Viene llegando del World Economic Forum en Davos –donde dio a conocer la campaña que realiza con Stella Artois llamada Buy a Lady a Drink, que pretende beneficiar con agua potable a 3,5 millones de personas a 2020– y en los próximos días viajará a Islandia con su hija Ana (24), que trabaja de profesora voluntaria en una escuela en Brooklyn. Vive en Kansas City, Missouri, y viaja 40% del tiempo a terreno, principalmente a India. En ese país, a pesar de que el 90% de la gente tiene acceso a agua potable, hay más de 100 millones de personas que no lo tienen y otras 750 millones que no cuentan con un baño en su casa, dice.

-¿Por qué el acceso a agua potable y baños, y no la contaminación de los océanos, o la tala de los bosques? ¿Cuán preocupante es el problema?

-Ésa es una buena pregunta. Hay una gran crisis, todavía hay 353 millones de personas que no tienen acceso a agua y cerca de 2,4 billones que no tienen acceso a sanitización. Esto afecta principalmente a mujeres y niños, no sólo por sus efectos en la salud, sino también por las infinitas horas que gastan en ir a recolectar agua a lugares cercanos. Es un problema masivo que tiene solución si unimos a las distintas partes en el sentido correcto. Eso me empujó. Creo que macro asuntos como los océanos, o el medioambiente o la contaminación son problemas grandes. Pero hoy las personas están muriendo por esto, lo necesitan desesperadamente...

Suscríbete AQUÍ para continuar leyendo.