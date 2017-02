Con YouTube Go puedes descargar videos y verlos sin conexión

Hace unos meses, YouTube anunció YouTube Go, una aplicación que te permite seleccionar si quieres ver los videos o si prefieres descargarlos para así verlos en otro momento, y por fin puedes probarlo si tienes un smartphone Android.

YouTube Go se diseñó para aquellos países que no disfrutan de muy buenas conexiones a Internet, o donde las tarifas de datos ilimitadas todavía no son una realidad. De hecho, la aplicación estaba dirigida específicamente a India.

Otro punto positivo es que te permite seleccionar la calidad en la que quieres descargar, pudiendo descargar videos pesados y verlos en cualquier momento.

Para poder descargar un video, unicamente será necesario acceder a este, posteriormente elegir la calidad deseada y descargarlo, siempre y cuando, eso sí, el creador haya habilitado la opción.

Por el momento, la aplicación aparece en Google Play en forma de beta, aunque no parece estar disponible para descargar en la mayoría de países. Puedes descargar la beta en Google Play, o directamente desde APKMirror.