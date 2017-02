¿Por qué Elon Musk decidió quedarse como consejero de Trump?

Elon Musk continuará dentro del consejo asesor del nuevo presidente de EEUU, donde también se encuentran Ginni Romettyn (IBM), Indra Nooyl (Pepsi), Bob Iger (Disney) o Mary Barra (General Motors), entre otros.

Sin embargo, el CEO de Tesla y SpaceX confirmó en un comunicado que dio a conocer en Twiiter que mantendrá su oposición al veto musulmán y que le sugerirá cambios en la política migratoria a Trump. Musk aseguró que la pertenencia a un consejo asesor no significa que esté de acuerdo con las acciones que lleva a cabo el Gobierno.

Su posición no debe hacernos olvidar que sus compañías, especialmente SpaceX, y proyectos como su plan para colonizar Marte, dependen en buena medida de fondos federales y que cualquier movimiento en contra del presidente republicano podría significar recortes económicos.

