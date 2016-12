Tres buenas, dos malas y una pésima

Por: Federico Willoughby O.

Lo bueno

La realidad virtual. Aunque es un oximorón, lo cierto es que se instaló en nuestras vidas. Ya no son juguetes caros, sino que gracias a diferentes iniciativas, uno ya puede ver videos en 360 grados desde YouTube o Facebook. Además, empresas como Oculus Rift y Sony Play están desarrollando juegos y aplicaciones inmersivas que tienen alcances educativos, laborales, periodísticos, etc. Probablemente, los set de realidad virtual van a reemplazar a los drones en la Navidad de este año como juguete revelación.

Autos que se manejan solos. Tesla, Google, Uber, etc. Ya no son una fantasía futurista. Los autos que se manejan solos están entre nosotros. La semana pasada, Uber empezó a recoger a alguno de sus clientes en autos pilotados por algoritmos. Pensar que en cinco años serán el estándar no es ninguna locura.

El regreso de Microsoft. Steve Ballmer, el sucesor de Bill Gates, fue elegido en su momento como el peor CEO de la historia y casi mata a la empresa. Pues bien, la llegada de Satya Nadella como CEO en el 2014 le dio un orden e impulso que están mostrando sus primeros frutos. Exhibió diversos productos y apps, pero los que sacaron mayores aplausos fueron el nuevo Surface (un computador con forma de mesa) y Dial (un periférico que reimagina el mouse con inesperado éxito); además están tan bien hechos y con gran diseño, que es el tipo de aparatos que uno hubiera esperado de una empresa como Apple cuando, efectivamente, hacía cosas novedosas.

Lo malo

El ataque de los teléfonos explosivos. Samsung venía con un track record brillante. Se había convertido en lo que fue Apple en los 90...

