El día después de que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, medio millón de personas protestó en Washington en la llamada “Marcha de las Mujeres”. La convocatoria, que se replicó en 55 países, fue en respuesta a la victoria del magnate, acusado de 19 casos de acoso sexual.

Tras meses marcados por la explosión del movimiento #MeToo, un número récord de mujeres busca llegar al Congreso. Según el Centro para Políticas Responsables en Washington, más de 520 candidatas se han inscrito para competir en noviembre, cuando se renuevan los 435 escaños de la cámara baja y gran parte del Senado. Es un salto de 67% en comparación con 2016. Muchas dicen que no habrían considerado competir si no hubiera sido por la victoria de Trump.

“La elección (de 2016) fue una cachetada en la cara para muchas de nosotras”, señaló a Bloomberg Mikie Sherrill, una expiloto de la Armada estadounidense que busca un puesto la cámara baja representando a Nueva Jersey. “El progreso no era inevitable”, sentenció.

En la misma línea, la excapitana de la Fuerza Aérea e ingeniera de Stanford, Chrissy Houlahan, manifestó que no competiría si no fuera en respuesta a Trump. Pero no espera ganar por ser mujer, sino por una diversificación del Congreso en todas las áreas. “Se trata de diversidad de todo lo que las personas pueden ofrecer”, dijo.

