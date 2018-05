A dos meses de dejar la presidencia de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Carlos Pavez empieza a reinventarse. Viene recién llegando de Honduras, país al que asesora en temas de mercado de valores y seguros. También presta asesorías en República Dominicana y se encuentra en conversaciones para incluir otras naciones de Centroamérica en su portafolio, labores que complementa con su rol como panelista de Faro económico en radio Agricultura. Son algunas de las pocas actividades que puede realizar el ex regulador, de acuerdo a la ley que norma las inhabilidades de los ex funcionarios de la CMF, quienes por un plazo de seis meses no pueden trabajar ni prestar servicios a entidades a las cuales hayan fiscalizado.

Por lo mismo, Pavez ya piensa en el largo plazo. “Para fines de año estoy mirando proyectos en temas que me parecen importantes de abordar, como gobiernos corporativos y compliance. Estoy viendo con algunos amigos y conocidos qué espacio hay en el mercado para abordar estas necesidades. No me he cerrado a trabajar en una empresa, pero sería interesante ver si puedo ser un aporte en algún directorio dentro del comité de directores para dar una mirada de gestión a los gobiernos corporativos. Creo que es un espacio interesante de revisar”, explica.