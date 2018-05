Venezuela vivirá este domingo un nuevo proceso electoral. Más de 32 millones de ciudadanos están convocados a elegir quién será su presidente por los próximos seis años, con la esperanza de que el jefe de Estado logre superar la grave situación en la que está sumido el país.

Sin embargo, no son muchas las opciones entre las que pueden elegir. Las innumerables irregularidades que se han presentado en torno al proceso, llevaron a que la gran coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) decidiera no participar e iniciar una campaña internacional para que los resultados no sean reconocidos.

Según organismos no gubernamentales nacionales e internacionales, no hay condiciones óptimas para los comicios del 20 de mayo.

Más allá de las denuncias de larga data -que incluyen la desigualdad de condiciones y de oportunidades para todos los aspirantes-, este proceso acumula diversas irregularidades.

En primera instancia, la convocatoria no se originó desde el Consejo Nacional Electoral (CNE), tal y como dicta la Constitución. El proceso fue propuesto por la Asamblea Nacional Constituyente, un parlamento conformado por legisladores oficialistas y que funciona en paralelo al que fue elegido por los venezolanos en diciembre de 2015, cuando pasó a ser dominado por la oposición.

Además, el órgano electoral rompió con la larga tradición de celebrar las presidenciales en diciembre, poco tiempo antes del cambio de mando. Con ello, se evitaba que un largo período separara ambos procesos y que, entre medio, se pudiera generar algún episodio de inestabilidad política.

A ello se suma que, salvo por situaciones de fallecimiento o renuncia de jefes de Estado, se destinaban seis meses para la organización del proceso. Este tiempo fue reducido de forma abrupta a poco más de dos meses, eliminando la posibilidad de que se cumplan las fases de inscripción y actualización del registro electoral.

También se redujo la oportunidad para que las agrupaciones políticas se organizaran, buscaran alianzas y presentaran sus candidatos, y se dejó muy poco espacio para una verdadera campaña electoral.

Revise el artículo completo en Diario Financiero.