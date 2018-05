La más alta autoridad política y espiritual de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, se refirió a la retirada que anunció el martes el presidente Donald Trump del acuerdo nuclear: “Señor Trump: ha cometido un grave error”.

Jamenei, quien había respaldado aunque con resistencia el acuerdo entre ambos países, dijo que el anuncio del mandatario de EEUU fue “tonto” y “superficial” e instó a que las autoridades europeas den a su país “garantías reales” para permanecer en el acuerdo sobre el programa nuclear: "Los responsables del país están ante un gran examen, a ver si conservan la dignidad del pueblo o no. Se dice que vamos a continuar con tres países europeos (Reino Unido, Francia y Alemania). Yo no me fío de esos tres países".

"El día en que dijimos que lo que tenía EEUU con Irán no tenía nada que ver con la energía nuclear, y que esta era una excusa, algunos nos dijeron que no. Aceptamos el acuerdo, pero las hostilidades contra la República Islámica no se detuvieron. Ahora salen con la cuestión de nuestra presencia en la región y de los misiles. Si lo aceptamos, esto no se acabará, empezarán con otra cosa", dijo.

El mismo día los legisladores conservadores iraníes quemaron en el parlamento una bandera de papel estadounidense gritando “¡Muerte a Estados Unidos!”.