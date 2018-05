Por: Álvaro Peralta Sáinz

Fotos: Verónica Ortíz

Probablemente, el responsable de que este patio que se forma entre las calles Nueva de Lyon y Santa Magdalena haya tomado forma como un polo gastronómico de la comuna –y por qué no decirlo, de Santiago– es el Rivoli, que con su dueño y chef Massimo Funari a la cabeza desde 1990 se ha granjeado la muy merecida fama de ser uno de los mejores restaurantes italianos de la capital. ¿Qué vale la pena comer? La verdad, todo, pero si hay que recomendar algo no lo pienso dos veces y digo tagliolini con erizos. No están en la carta, pero habiendo erizos frescos siempre los ofrecen. Y algo más. Su pan, elaborado en el local y untado en un poco de aceite de oliva, es la gloria misma. Y hablando de eso, vale la pena contar también que muy cerca del restaurante, por Nueva de Lyon, está la Bottega Rivoli, donde uno puede comprar el mismo pan y otras delicias como quesos, jamones, pastas y antipastos.

Otro decano de este patio –que en rigor se llama Plaza del Sol– es el Baco, que partió en 2006 y que con su éxito de alguna manera consolidó todo este espacio. Aquí hay que decir que se le hace honor al nombre, porque una de sus principales características es que posee una de las mejores cartas de vino de Santiago tanto por copas como en botella y a precios bastante mejores que lo que se cobra en otras partes (por lo general, demasiado). En cuanto a la comida, poseen una carta acotada pero de calidad. Y aunque es difícil quedarse con una sola preparación, me atrevo a recomendar su steak tartar, aliñado de manera perfecta y que con una yema de huevo cruda (pero pasteurizada) encima llega siempre con la misma calidad a la mesa. Además, aquí no se paga propina. Y a pocos pasos del restaurante, llegando a Santa Magdalena, está su tienda de vinos. Pequeña y con una oferta también acotada, siempre saca de apuros.

