La cantautora Camila Moreno ha anunciado su retiro de los escenarios por un tiempo indefinido. Su próximo show en el Teatro Caupolicán será su última presentación en vivo, para luego dedicarse a la producción de un documental, un cortometraje, un cómic y un libro que verán la luz durante 2018 y 2019.

por Juan Venegas. Fotos: Josefina Astorga

Hace cinco años tuve la oportunidad de entrevistar por primera vez a Camila Moreno. Una joven bajita, delgada, de profundos ojos oscuros y chasquilla rebelde. En esa ocasión compartimos un almuerzo en el Liguria y luego caminamos largo rato, zigzagueando en medio del tráfico, mientras me hablaba de Panal, su tercer disco, y de las cientos de ideas que rondaban por su inquieto cerebro.

En esa época, Moreno componía de noche, hasta ver la madrugada, buscando algún acorde, un tono, que pudiera convertirse en canción. Su vida estaba completamente volcada a la música y no había ninguna fuerza externa que pudiera desviar su atención de la actividad creativa.

El estreno en vivo de Panal se realizó en el teatro de Matucana 100, donde Camila presentó un show impecable y luego se dio el tiempo para firmar discos para sus fanáticos, mientras el resto de los asistentes disfrutaba de un cocktail de celebración. Momentos después, me topé con ella entre los pasillos del teatro y me dijo: “¿Quieres ir a una fiesta?”. “¿Dónde?”, le pregunté. “En casa de unos amigos”, me respondió.

Me subí a la camioneta que manejaba su padre, Rodrigo Moreno, periodista del legendario equipo de Teleanálisis, y partimos a un departamento en barrio Yungay donde hubo una celebración más íntima. Durante el trayecto, sentado atrás, logré apreciar la estrecha relación de complicidad que existía entre padre e hija.

Desde ese año 2013, muchas cosas han pasado en la vida de Camila Moreno. En 2015 lanzó su cuarto largaduración, Mala Madre, un disco complejo e intrincado, que fue reconocido como la mejor producción nacional del año y ella, como mejor artista pop. Pero el hecho más significativo de este período resultó no ser musical. En agosto de 2016 dio a luz a su primer hijo, León, una experiencia que marcó un antes y un después en la vida de la artista. “Haber sido madre fue un cambio hermoso, un rito de iniciación que ha modificado mis perspectivas y sensaciones”, cuenta.

El absolutismo creativo, que caracterizó la primera etapa artística, ha dado paso a un período donde el trabajo ya no acapara el cien por ciento de su tiempo y en el que también ha cambiado la percepción de su carrera. “Ha sido un reajuste, del que todavía estoy aprendiendo”, confiesa.

Para preparar el terreno antes de tomarse un prolongado descanso de los escenarios, Camila Moreno llevará a cabo presentaciones en el sur de Chile, Perú y Argentina, las que culminarán con el show en el Teatro Caupolicán, agendado para el viernes 25 de mayo. Para el próximo año también se espera la reedición por los 10 años de su álbum debut Almismotiempo.

-Han sucedido muchas cosas en estos últimos años. Tanto en tu vida personal como en tu carrera. ¿Cómo describirías este período?

-Ha sido un período tremendamente intenso, un proceso de mucho aprendizaje y mucho trabajo. Si tuviéramos suficiente tiempo, podríamos profundizar largamente de todas las experiencias que me han tocado vivir estos últimos años.

-Hace un tiempo, dijiste en una entrevista que sentiste alivio de saber que tendrías un niño y no una niña. Entiendo el contexto de tu respuesta en ese momento, pero ¿aún piensas así?

-Sí, aún pienso así. Porque en esta sociedad los hombres cuentan con privilegios que las mujeres no poseemos. Por eso, me sentí aliviada cuando supe que mi hijo iba a ser hombre.

-¿No tienes confianza de que el movimiento feminista logre cambiar la actual realidad?

-Creo que es aún más importante que los hombres sean los feministas, porque si solo somos nosotras, todo queda en una especie de caricatura. Me refiero a que si los hombres que son sanos, inteligentes y conscientes no se transforman en feministas, no creo que este movimiento logre algo.

-El año pasado escribiste tu propio testimonio respecto de la violencia sexual. Habiendo pasado ya un tiempo, ¿cómo evalúas esa decisión de abrir tus experiencias personales? ¿Valió la pena?

-Creo que sí valió la pena. Además, hoy vemos cómo el tema de la violencia y el acoso sexual se ha abierto no solo en Chile, sino también en lugares donde no imaginabas que podía ocurrir. Pero la realidad de que las mujeres sufrimos una serie de abusos, de mayor o menor envergadura, sigue siendo algo terrible e inaceptable. Y lo peor es que, de algún modo, uno sabe que a todas nos puede pasar.

