Estoy en shock. Antes que todo, quiero avisar que esta reseña es SIN SPOILERS, excepto los últimos párrafos, pero avisaré a su debido tiempo, así que si no han visto la película, pero más o menos quieren saber a lo que se va a enfrentar, pueden leer sin miedo. Aunque hablar sin contar lo que vi, es muy difícil, pero haré el intento.

Antes de ir a verla, es sumamente necesario que hayas visto todas las pelícuals anteriores, desde Iron Man hasta Black Panther. Sí, las 18 películas que el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) ha estrenado en los últimos 10 años, porque aparecen casi todos los superhéroes (faltó un par, pero que igual los nombran, así que siguen presentes en nuestros corazones) y los hermanos Russo, directores de Infinity War, no tienen tiempo para explicarte nada de la historia de nadie, porque suponen que ya te lo sabes todo, y los personajes avanzan a partir de lo que ha pasado en las historias anteriores.

Como sabemos gracias a los tráilers, Thanos por fin se para de su trono para salir a buscar él mismo, junto a otros cuatro villanos que están a sus órdenes, las gemas del infinito para ponerlas en su guante dorado especial súper genial y ser el más poderoso del universo entero. Y es súper bueno el arco de Thanos porque, de pasar de verlo un par de segundos en algunas escenas post créditos y un poco más en Guardianes de la Galaxia, acá tiene mucha importancia. Tanta que es casi el protagonista. De hecho, tiene más tiempo en la pantalla que los demás personajes y se desarrolla mucho más que todos ellos, pero eso no quiere decir que los opaque ni mucho menos, solo hace que el villano también te interese y hasta te importe. A veces hasta casi lo comprendes y casi empatizas con sus razones para hacer lo que hace. Casi.

Después de 10 años (personalmente ocho, porque llegué un pelín tarde) de estar involucrados con los superhéroes y haberse conectado emocionalmente con los que llevamos años conociendo (como Iron Man, Thor, Capitán América, Hulk o Black Widow) o que llevamos conociendo mucho menos (como Black Panther y todo Wakanda, en realidad) esta película es el inicio de un clímax que siempre estuvimos esperando. ¿Se acuerdan cuando salió Guardianes de la Galaxia y alguien dijo "sería genial que algún día se encontraran con los Avengers jaja pero obvio que no pasará"? PUES PASA. Y ES ESTUPENDO.

Durante dos horas y media, prácticamente todos los superhéroes se relacionan entre ellos, en mayor o menor medida, hay desencuentros, muchos diálogos divertidos que se agradecen, batallas espectaculares, sucesos tristes y tantos momentos que te hacen gritar OMG y te dan ganas de pararte a aplaudir. En el cine, cuando apareció *alguien* junto a *otros* para salvar el día, prácticamente todos gritamos y casi saltamos de los asientos por lo emocionados que estábamos. Y eso pasó varias veces. Aquí la cuestión es que te importen los personajes. Mientras más fan eres del UCM, más disfrutas esta película.

Cuando vayas a verla, debes tener en cuenta que es la primera mitad de una historia, o sea que su clímax y desenlace no son los reales, porque continuará en Avengers 4 (título pendente) que saldrá el próximo año. Y cuando termines de ver Infinity War, vas a querer que ya sea el próximo año porque te deja con un final que no te lo puedes creer, o sea, literalmente, esta película te sorprende de una forma que ninguna otra del UCM lo ha hecho. Y me atrevería a decir que de una forma que ninguna película de superhéroes en general lo ha hecho.

Debo avisarles que hay UNA escena post crédito al final de todos los créditos, y es divertida, angustiante y necesaria, que da una pista sobre la segunda parte, y te deja con más ganas de ver la segunda parte. Así que recomiendo mil por ciento Avengers: Infinity War, y cuando la vean, no hagan spoilers, porque de verdad que arruinarían mucho la experiencia para los demás.

Ahora, después de la siguiente imagen, voy a PONER PUROS SPOILERS porque necesito desahogarme. Así que si no la has visto, aquí me despido. Si ya la viste, puedes continuar leyendo y comenta si piensas lo mismo que yo o tienes otra impresión.

[SPOILERS]

Si sigues aquí, atente a las consecuencias.

¡QUÉ ONDA LA MUERTE DE LA MITAD DEL UNIVERSO! ¿ES UNA BROMA TODO ESTO? MI CORAZÓN NO LO SOPORTA.

En serio, iba todo tan bien, tan entretenido, Star Lord queriendo ser tan macho alfa dios de los vikingos como Thor; Bruce Banner con sus discusiones internas con Hulk que no quería salir; Capitán América presentándose a Groot (ha sido lo más tierno del mundo) y tantas batallas que estaban a punto de perder hasta que PUM pasaba algo y todo mejoraba, como nos tenían acostumbrados desde Marvel, pero entonces pasa de estar todo bien a estar todo mal.

Partiendo por Star Lord arruinando todo el plan maestro ¡AY! Estaban a un milímetro de sacarle el guantelete a Thanos pero no, tenía que enojarse y pegarle. Sí, o sea, entiendo la rabia y dolor de perder a Gamora, pero te tienes que controlar. Ahora lo odio un poco.

¿Y cuando Tony Stark casi muere? Casi me muero con él. La lágrima estaba a nada de salir de mi ojo, pero Strange le entrega su gema a cambio de la vida de Iron Man. Pasó lo mismo que con Loki, que entrega el teseracto a cambio de la vida de Thor. ¡Y muere! ¡Y de verdad! Hasta el mismo Thanos lo dice... pero murió como un héroe.

Y cuando Thor (como un verdadero dios vikingo) casi mata a Thanos, pero éste chasquea los dedos y PUM pantalla blanca. Yo casi rezaba para que todo hubiese sido una ilusión o algo, no sé. Pero no. Era real. Dolorosamente real. Y cuando Bucky empieza a desaparecer y Wanda, Black Panther, todos los Guardianes menos Rocket, Spider Man, ay, nuestro buen vecino. Ahí quedé demasiado mal.

En serio que espero que todo esto sea parte de la versión de Strange (que también desaparece, ¿en serio?) donde ellos ganaban. O sea, no sé cómo se va a arreglar esto, pero tengo fe. Mi esperanza reside en Capitana Marvel y en que Infinity War es la primera parte y aún nos falta ver lo mejor. Y por favor, que no se mueran para siempre.