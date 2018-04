Por: Valentina Pizarro

Hace algunos años, los fanáticos de series de culto, cómics, películas de ciencia ficción, juegos de rol, etc., eran conocidos como ñoños o nerds. Ahora, con el éxito de algunas películas de superhéroes y la popularización de la cultura pop, el nuevo término para referirse a estos especímenes es geeks. Pero, aunque cambie la forma de decirlo, la esencia es la misma: personas en cuyas vidas ciertas tendencias tienen una importancia relevante. Ese es el público al que está dirigida la Comic Con. Pero no hay que confundirse por el nombre, porque en esta convención no solo se habla de cómics.

Al primero de estos encuentros, que se realizó en 2011 en Estación Mapocho, llegaron seis mil asistentes. Pero desde esa fecha, el evento geek por excelencia ha aumentado su éxito, sus expositores, su concurrencia e incluso ha tenido que cambiarse de casa, porque la anterior le quedó chica.

Este año, se realizará entre el 11 y 13 de mayo en Espacio Riesco y se esperan 58 mil asistentes. Entre el Centro de Convenciones, el Expocenter y las áreas libres, se ocuparán alrededor 20 mil metros cuadrados, así que cualquiera que planee ir, debe considerar zapatillas cómodas.

Al igual que en 2017, el Expocenter albergará la zona gamer, que este año ocupa todo el espacio. Habrá competencias de diferentes juegos, bandas en vivo y concursos de cosplay, que premiarán los mejores disfraces de personajes célebres de películas, cómics y series de culto.

Habrá cerca de 100 expositores entre ilustradores, cosplayers y coleccionistas, entre otros, la mayoría chilenos. Además, se instalarán stands para comprar libros, cómics, figuras y distintos accesorios de la cultura pop. También, como cada año, se incluirán algunos espacios de marcas internacionales como Fox, Disney, Marvel, entre otras.

Para los cosplayers, que se han convertido en una parte esencial de la Comic Con Chile, ya que gracias a ellos el público general tiene la ilusión de estar con los personajes que representan, habrá un espacio exclusivo donde, además de los lugares para que se coloquen sus vestuarios, habrá estudios de fotografía disponibles.

Invitados

Iain Glen, actor: el actor escocés interpreta a Jorah Mormont en Game of Thrones, una de las series más exitosas del último tiempo. Además, ha participado en películas como Resident Evil y Lara Croft: Tomb Raider. Estará presente los días sábado 12 y domingo 13 de mayo, en sesiones de fotos, autógrafos, meet & greet, y participará de un panel abierto gratuito.

Shannon Purser, actriz: Se hizo mundialmente conocida por su papel de Barb en Stranger Things, que si bien estuvo pocos minutos en pantalla, alcanzó relevancia por la petición de Justicia para Barb. También ha aparecido en la serie The CW Riverdale y es la protagonista de la película Sierra Burguess is a loser.

Karol Sevilla, actriz: es la protagonista de la serie original de Disney Channel, Soy Luna, que ya va por su tercera temporada. La joven actriz de 19 años está pensada para el público infantil que asistirá a la convención.

Eduardo Risso, ilustrador: el artista originario de Argentina actualmente trabaja en Moonshine con Brian Azzarello y Torpedo 1972 con Enrique Sanchez Abulí. Entre sus trabajos están Caín, Tales of Terror, Allien Resurrection, Logan, Batman: Black & White, Broken city, Knight of Vengeance y Dark Night, entre otros. Ha ganado los premios Eisner en 2001, 2002, 2004; Harvey en 2002, 2003, 2008; Yellow Kid en 2002 e Inkpot 2017, por su aporte al Comic Internacional.

Daniela Vega, actriz: la actriz trans chilena, protagonista de la película Una mujer fantástica que recientemente ganó el Oscar a mejor película extranjera, también será una invitada ilustre de la Comic Con.

Katie Leung, actriz: la joven escocesa es conocida por haber interpretado a Cho Chang, quien fue el primer amor de Harry Potter y apareció en La Orden del Fénix y las películas posteriores de la saga. Katie se une a la exhibición del mundo mágico de Harry Potter que estará presente en esta versión del evento.

Juan Ferreyra, ilustrador: el dibujante de cómics está trabajando en la serie de DC Green Arrow Rebirth. También en la misma editorial ha colaborado haciendo las portadas de Constantine y New Suicide Squad, además de Batman Eternal, Gotham antes de la medianoche.

Luciano Vecchio, ilustrador: artista argentino que trabaja como dibujante de cómics desde hace más de 10 años. Algunas de sus obras más recientes son Batman & Harley Queen y Bombshells United, de DC Comics, e Infinite Guardians of the Galaxy, de Marvel Comics.