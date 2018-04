Series

Unbreakable Kimmy Schmidt, Temporada 4 (30/5/2018)

Kimmy consigue un trabajo en una nueva empresa de tecnología, Titus finge tener un programa de TV para impresionar a Mikey y Jacqueline abre una agencia de talentos.

The Rain, Temporada 1 (4/5/2018)

Serie escandinava de suspenso acerca de dos hermanos que arriesgan todo en busca de refugio, luego de que un virus aniquiló a casi toda la población.

No necesitan presentación con David Letterman: Tina Fey (4/5/2018)

El legendario David Letterman reúne a las figuras más importantes del mundo en su nuevo programa con entrevistas a fondo y viajes al infinito de la curiosidad. Este mes: Tina Fey.

Dear White People: Volumen 2 (4/5/2018)

Dilemas románticos, troles en las redes sociales y grandes cambios en la Casa Armstrong-Parker llevan al límite a Sam, Lionel y sus amigos.

The Toys That Made Us, Temporada 2 (25/5/2018)

La nueva temporada presenta juguetes de Star Trek, Transformers, LEGO y Hello Kitty.

Fauda, Temporada 2 (24/5/2018)

Un veterano agente israelí vuelve a la caza en busca de un militante palestino que creía muerto y pone en marcha una serie de caóticos eventos.

Bill Nye Saves the World Temporada 3 (11/5/2018)

Bill y sus invitados exploran el futuro de la comida, la ciencia de la adicción y más en los nuevos episodios de esta serie ganadora del Emmy.

Mob Psycho 100, Temporada 1 (22/5/2018)

Una organización recluta personas con poderes psíquicos con un propósito nefasto. Mob, sin embargo, intenta ser el protagonista de su propia vida.

¡Sorpresa!, Temporada 1 (4/5/2018)

Al abordar diferentes misterios en cada episodio, siete detectives se acercan a resolver el dilema más grande de todos: ¿qué pasó con el Proyecto D? Cada semana se estrenarán 2 nuevos episodios.

Versailles, Temporada 2 (16/5/2018)

En 1671, Luis debe enfrentar una vacante causada por un envenenamiento, el regreso de la amante de Felipe y una revuelta que se fragua en su corte.

Películas

En ciertas ocasiones (1/5/2018)

Siete extraños esperan ansiosos los resultados de un examen de VIH y deciden pagarle a la recepcionista para recibirlos más rápido. Saben que solo uno es positivo.

Anon (4/5/2018)

En un futuro en el que la privacidad es obsoleta, un detective investiga a una asesina serial eliminada de todos los registros visuales.

El stand de los besos (11/5/2018)

El primer beso de Elle la lleva a vivir un romance prohibido con el chico más guapo de la escuela. Y ahora está por perder a su mejor amigo.

Cargo (18/5/2018)

Tras una pandemia arrasadora, un hombre infectado busca un lugar seguro en Australia para su pequeña hija.

Ibiza (25/5/2018)

Una mujer viaja a España con sus dos mejores amigas para cerrar un gran negocio, pero pronto se enamora de un DJ de fama mundial en una fiesta.

No estoy loca (4/5/2018)

Una mujer ingresa a una clínica de salud mental por intentar suicidarse después de descubrir que su esposo la engaña con su mejor amiga.

El cazador y la reina del hielo (26/5/2018)

Tras una devastadora traición, la bondadosa reina Freya revela poderes jamás vistos y le declara la guerra al amor.

El hilo rojo (19/5/2018)

Siete años después su primer encuentro, Abril y Manuel se reúnen de nuevo. A pesar de que ambos están casados, su atracción solo ha ido en aumento.

El ciudadano ilustre (1/5/2018)

Un adinerado novelista expatriado, preocupado por haber perdido el toque artístico, regresa a su pueblo en Argentina, donde lo reciben como si fuera un héroe.

Chappie (2/5/2018)

En una sociedad futurista oprimida por la policía robótica, una adorable y extravagante familia se apodera de un androide y lo reprograma para que piense por sí mismo.

Grandes amigos (1/5/2018)

Un escritor de viajes decide recorrer el Sendero de los Apalaches y convence a su mejor amigo, un ocurrente ex alcohólico a quien no ve hace años, de que lo acompañe.

Perfectos desconocidos (1/5/2018)

Cuatro parejas que se conocen de toda la vida se unen en un juego peligroso: leer en voz alta los mensajes y atender las llamadas que reciban durante la cena.

Las voces (2/5/2018)

Jerry se enamora de Fiona, pero ella muere en un accidente. Por suerte para Jerry, sus muy parlanchines perro y gato están ahí para ayudarlo.

Nunca me dejes sola (2/5/2018)

Una consumada pianista diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica y la joven sin rumbo que cuida de ella forman un vínculo que enriquece sus vidas.

Documentales y especiales

Ali Wong: Hard Knock Wife (13/5/2018)

Dos años después de su exitoso especial de stand up, Ali Wong está de regreso para dar a luz a una lluvia de verdades sobre el matrimonio y la maternidad.

La partida final (4/5/2018)

Un documental sobre médicos visionarios que examinan el límite entre la vida y la muerte, decididos a cambiar nuestra forma de considerarlas.

Genio del mal, Temporada 1 (11/5/2018)

Esta serie documental investiga la verdadera historia de un repartidor de pizza que robó un banco y luego fue asesinado por una bomba atada a su cuello.

27: Gone Too Soon (1/5/2018)

Este documental explora las circunstancias de las trágicas muertes de Jimi Hendrix, Jim Morrison, Brian Jones, Janis Joplin, Kurt Cobain y Amy Winehouse.

Survivor's Guide to Prison (24/5/2018)

Ex reclusos, agentes y celebridades critican el sistema penitenciario de EE. UU. en este documental que se presenta como un manual de instrucciones para reos.

Para los más pequeños

Kong: El rey de los monos, Temporada 2 (4/5/2018)

Lukas y sus amigos exploran un mundo perdido con infinitas bestias prehistóricas, siguen los rastros de Kong y corren para evitar una rebelión robot liderada por Botila.

Spirit: Cabalgando libre, Temporada 5 (11/5/2018)

Lucky y sus amigas están listas para cabalgar hacia nuevos horizontes repletos de aventuras, misterios, despedidas y cabalgatas accidentadas.

¿Quién fue?: La serie, Temporada 1 (11/5/2018)

Un programa de comedia infantil con actores protagonizado por los personajes más famosos de la historia. Basado en la exitosa serie de libros.

Trollhunters, Parte 3 (25/5/2018)

Jim Lake Jr. está más que preparado para proteger Arcadia, pero deberá enfrentar misteriosas aventuras, incluido el exorcismo de la mismísima Clara.

Grandes minipoderosos, Temporadas 1 y 2 (16/5/2018)

Estos cinco niños con poderes inusuales forman un equipo de superhéroes para luchar contra los malos y ayudar a sus amigos y vecinos.

Pocoyó y el circo espacial (1/5/2018)

Los hermanos Marciano llegan en son de paz para mostrar su circo, pero, cuando surgen problemas, Pocoyó y sus amigos se encargan de la actuación.