¿Dónde está Hawkeye? Es una pregunta que se han hecho los fans desde que salió la promoción de Avengers: Infinity War sin el mencionado superhéroe. Ni en carteles, ni en tráilers, ni en revistas. Nada.

Pero, según Kevin Feige, el mismísimo presidente de MArvel Studios, es lo mejor que podría haberle pasado.

"Creo que es lo mejor que le podía haber pasado al personaje. Aquí en Marvel amamos a Hawkeye. Van a pasar cosas muy grandes en torno a él en el universo cinematográfico Marvel, y Jeremy Renner es tan buen actor como el resto de los vengadores y está genial en su interpretación. La cuestión está en esos chistes sobre el tipo del arco y las flechas. Esos chistes son tan comunes que han llegado hasta las propias películas y me encanta que los fans hayan pasado del “Hawkeye tiene suerte de estar donde está” a “No está en los carteles. ¿Por qué no está en los carteles? ¡Ey! Necesitamos a Hawkeye ¿Qué le va a pasar? Que no le pase nada. Hawkeye es el mejor".