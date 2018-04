Un 30 de abril, pero de 2008, comenzó un nuevo universo con el estreno de Iron Man. Al principio, el proyecto no tenía muchas pretenciones, solo entretener al público con nuevos superhéroes. Pero, sin esperarlo, esta película se convirtió en la primera de 18 filmes que vendrían después.

Tras esta primera aventura cinematográfica de Tony Stark han llegado otras muchas que juntas dan vida al Universo Cinematográfico de Marvel, la saga más exitosa del séptimo arte.

El próximo 27 de abril se estrenará el 'crossover' más ambicioso de la historia, el que unirá a todos los superhéroes de este mundo pasados, presentes y futuros, que hemos conocido en las distintas películas, y a los que ya, después de todos estos años, les hemos tomado cariño.

Para celebrar este décimo aniversario, desde Marvel Studios han decidido publicar un mensaje de agradecimiento a los fans. Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Tom Holland, Elizabeth Olsen, Karen Gillan o Pom Klementieff, son solo algunos de los que forman este UCM y de los aparecen en el breve vídeo.

10 years. Over 18 movies. A special thank you to all of the fans. pic.twitter.com/rW6wcNzmih

— Marvel Studios (@MarvelStudios) 10 de abril de 2018