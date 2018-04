Se ha hablado de esto desde el primer poster de la nueva Avengers: Infinity War, donde nuestro querido Hawkeye brilla por su ausencia. Y seguíamos con la esperanza de verlo más adelante, o en los póster promocionales, pero no. El superhéroe no aparece por ningún lado.

Varios fans han hecho sus propias ediciones para demostrar que sí está, pero que no somos lo suficientemente avispados para verlo, o aalgún fanmade de un póster promocional y otros incluso han puesto a Hawkeye en el puesto de todos los otros Vengadores. Porque en momentos como este, solo nos queda reír.

#Avengers is not complete w/out him. Although #HawkEye has been made lacklustre in #mcu, nothing can be the same w/out him. @Renner4Real makes him pretty brilliant as well.

Here's to #HawkEye in #InfinityWar.#stolen @bosslogic pic.twitter.com/qjwyYAkkh1

— Nuff ♥ (@Nufftali) 23 de marzo de 2018