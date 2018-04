Harrison Ford será por última vez el mítico Indiana Jones en la quinta película de la franquicia, por lo que el personaje tendrá que renacer en otro actor. O actriz.

Steven Spielberg comentó en una entrevista al diario The Sun, que el papel podría dejar de ser encarnado por un hombre y "no habría nada de malo en ello", y agregó que "habría que cambiar el nombre de Jones a Joan", y si bien esta decisión podría enfrentarlo a la crítica de los fans, el director no tiene ningún probelma con ello.

"He tenido mucha suerte de ser influenciado por mujeres, muchas de las cuales he amado locamente: mi madre y mi esposa", manifestaba en la misma entrevista.

Si bien la próxima película de Indiana Jones será la última con Ford, Spielberg asegura que el personaje seguirá, y ahí tendrán que decidir si finalmente el protagonista será una mujer o seguirá siendo un hombre.