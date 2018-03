Por: Christian Ramírez

"Es una locura la forma en que las cosas se están simplificando. No se está aplicando inteligencia y la gente anda asustada de decir cualquier cosa. Mi mujer ya me advirtió que no abra la boca de más y mantenga un bajo perfil. Estamos en un momento en que la masa se levanta, toma sus antorchas y marcha a quemar el castillo del doctor Frankenstein”.

Terry Gilliam lo dijo hace un par de semanas y con todas sus letras en diálogo con la agencia AFP: no tolera la América de Donald Trump, pero le pasa lo mismo con el movimiento feminista y reivindicador #MeToo. Según él, son solo dos caras de la misma moneda y la misma intolerancia.

Menos de 24 horas después, la “masa” lo estaba quemando vivo en las redes sociales, partiendo por la actriz Ellen Barkin, quien tuiteó: “Nunca entres sola a un ascensor con Terry Gilliam”, pese a que ella misma lo había puesto por los cielos en una entrevista de 2015...

