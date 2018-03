Por: Nuno Veloso

Su último disco, To The Bone, alcanzó el puesto número 1 de las listas en Reino Unido y ha confirmado su lugar señero en el firmamento del rock actual. Inspirado por los exitosos esfuerzos pop de Peter Gabriel, Kate Bush, Tears For Fears o Talk Talk, Steven Wilson ha revitalizado el rock progresivo. Fundador de la incombustible banda Porcupine Tree, vuelve a Santiago el 23 de mayo, luego de exitosas presentaciones.

“La primera vez que fui estaba muy sorprendido por la forma en que mi música parecía tener una afinidad con la gente de Chile”, dice al teléfono. “Es algo que no me lo esperaba. De todos los países de Latinoamérica, Chile parece tener la respuesta más potente a mi música. ¿Tienes tú alguna teoría?”, pregunta.

-Creo que la música que haces traspasa todas las fronteras, es completamente global.

-Sí, ¡cierto! Pero también hay algo más, una cualidad que es muy inglesa y popular, como los Beatles, Led Zeppelin, o Pink Floyd. Algo tiene el rock and roll británico que se traduce muy bien internacionalmente. Supongo que ser parte de esa tradición hace que este sonido sea atractivo para los oyentes...

“Es una lástima que la mayoría escriba canciones sobre amor y sexo -que está bien- pero podrías hablar de cosas más relevantes con tus fans, y están eligiendo no hacerlo”. “Cuando escuchas a los Beatles, suenan como de los sesenta, pero tienen algo trascendente a la vez... Creo que eso es lo que define la buena música”.

Si eres suscriptor, continúa leyendo esta nota en el papel digital.

Si aún no lo eres, suscríbete AQUÍ.