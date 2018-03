Series

Perdidos en el espacio, Temporada 1 (13/4/2018)

La familia Robinson naufragó a años luz de su destino y ahora debe mantenerse unida si quiere sobrevivir. Una nueva serie dramática basada en el clásico de los sesenta.

La casa de papel, Parte 2 (6/4/2018)

Mientras la policía está a punto de descubrir la identidad del Profesor, su falta de contacto con el equipo ocasiona un motín y el arresto de uno de los atracadores.

No necesitan presentación con David Letterman: JAY-Z (6/4/2018)

En su nuevo programa mensual con entrevistas a fondo y viajes al infinito de la curiosidad, el legendario David Letterman se sienta con el magnate JAY-Z.

The Alienist, Temporada 1 (19/4/2018)

El reportero John Moore se une al psicólogo Laszlo Kreizler para investigar a un asesino serial en la Nueva York de finales del siglo XIX.

3%, Temporada 2 (27/4/2018)

El siguiente Proceso se aproxima, y la Causa elabora un plan drástico para acabar con el ritual de una vez por todas. Michele se ve en una situación precaria.

The Letdown, Temporada 1 (21/4/2018)

Audrey, madre de un bebé de 2 meses, se une a un grupo de apoyo de padres primerizos y hace amigos excéntricos que se enfrentan a diversos retos y cambios en sus vidas.

Happy!, Temporada 1 (26/4/2018)

Un expolicía borracho devenido en sicario está perdiendo la razón: un unicornio animado que solo él puede ver lo impulsa a rescatar a una niña secuestrada por Santa.

Troya: La caída de una ciudad, Temporada 1 (6/4/2018)

Esta serie cuenta las aventuras de Paris y Helena, así como la historia del asedio espartano sobre Troya en los siglos XII y XIII a. C.

The Walking Dead, Temporada 7 (15/4/2018)

El grupo recuerda la violencia que ha sufrido y todos se preguntan qué otros horrores tiene Negan para ellos.

Los 100, Temporada 4 (1/4/2018)

Los 100 deben encontrar la forma de evitar que los reactores nucleares abandonados en la Tierra emitan radiación y envenenen el planeta.

Los culpables (1/4/2018)

Algunos exconsejeros vuelven al campamento de verano donde años atrás cometieron un crimen y se dan cuenta de que el pasado aún no ha muerto.

Gold Stars: La historia oficial de la Copa Mundial de la FIFA, Temporada 1 (1/4/2018)

Revive los momentos más recordados en la historia del fútbol y vive la pasión y el drama de los últimos 85 años de los torneos de la FIFA.

Películas

La peor semana (27/4/2018)

Esta comedia dirigida por Robert Smigel se centra en la semana previa a la boda de los hijos de los protagonistas, Adam Sandler y Chris Rock.

6 globos (6/4/2018)

Una mujer conduce toda la noche por las calles de Los Ángeles con su hermano adicto y su pequeña sobrina a cuestas buscando un centro de rehabilitación.

Órbita 9 (6/4/2018)

Una mujer que ha estado sola en una nave espacial toda su vida se enamora de un ingeniero que le da un vuelco a su universo.

Candy Jar (27/4/2018)

Bennett y Lona se creen archirrivales en el club de debate. Y todavía no saben que son almas gemelas.

Carteristas (12/4/2018)

Jóvenes aspirantes a ladrones aprenden a ser carteristas profesionales en las calles de Bogotá de un maestro en las artes del engaño.

Disney - Cenicienta (1/4/2018)

Atormentada por los maltratos de su madrastra y hermanastras, esta jovencita ni se imagina que un encuentro casual con un extraño le cambiará la suerte para siempre.

La antena (1/4/2018)

En una ciudad sin voz, solo la cantante sin rostro tiene la facultad del habla y el Sr. TV habla por los demás, pero las cosas van cambiar.

McFarland: Sin límites (1/4/2018)

El profesor Jim White se muda a una comunidad predominantemente latina y entabla una relación con sus alumnos cuando se convierte en el entrenador de los atletas.

Hermanas (15/4/2018)

Sus padres deciden vender la casa donde crecieron, y entonces Kate y Maura deciden hacer una fiesta con mucho alcohol y sus amigos de la escuela.

Sun Dogs (6/4/2018)

Rechazado por la Marina pero resuelto a servir a su país después del 11 de septiembre, un hombre común hace vigilancia antiterrorista con una joven fugitiva.

Una (1/4/2018)

Una joven rastrea al hombre mayor que la acosaba de niña y ambos deben enfrentar el daño infligido 15 años antes.

El velo (15/4/2018)

El único sobreviviente de un suicidio en masa vuelve a la escena años después con un equipo de documentales y revive recuerdos oscuros y misteriosos fenómenos.

Documentales y especiales

Chef's Table: Repostería (13/4/2018)

El postre es el primer plato esta temporada: cuatro prestigiosos chefs de repostería prueban deliciosas recetas, sabores audaces e historias de lucha y triunfo.

Mercury 13 (20/4/2018)

Documental sobre las mujeres que en 1961 se sometieron a duras pruebas para viajar al espacio y cuyos sueños quedaron en nada cuando todos los elegidos fueron hombres.

Kevin James: Never Don't Give Up (24/4/2018)

La estrella de la comedia Kevin James habla sobre la paternidad, la interacción con los fans, el helado y mucho más, en su regreso al stand up tras una larga ausencia.

Ram Dass, Going Home (6/4/2018)

A 20 años del derrame cerebral que le cambió la vida, Ram Das, el maestro espiritual y leyenda de los sesenta, reflexiona sobre la vida y la muerte desde su casa en Maui.

Todo sobre el asado (1/4/2018)

Esta excéntrica mirada sobre la cultura, costumbres y cocina argentinas se resume en el clásico asado, que es tanto comida como ritual.

Disney - El reino de los monos (1/4/2018)

Un macaco recién nacido y su madre enfrentan todo tipo de desafíos para sobrevivir a sus depredadores, y a ciertos integrantes de su propia manada...

Para los más pequeños

Un jefe en pañales: De vuelta a los negocios, Temporada 1 (6/4/2018)

Con un poco de ayuda de su hermano y cómplice, Jefe Bebé intenta encontrar un equilibrio entre la vida familiar y su trabajo en BEBÉ-CORP.

El autobús mágico vuelve a despegar, Temporada 2 (13/4/2018)

El autobús mágico hace todas las paradas y lleva a la Srta. Rizos y a toda la clase a la cima de una montaña de fideos… ¡Y al mismísimo centro del Sol!

Miniespías: Misión crucial, Temporada 1 (20/4/2018)

¿Qué pasa si unos espías adultos no pueden derrotar a los malos? Los pequeños Juni y Carmen Cortez deberán hacer el trabajo en esta serie animada basada en las películas.

Las nuevas leyendas de Mono, Temporada 1 (27/4/2018)

Una chica valiente libera al rey Mono, un dios atrapado en piedra desde tiempo inmemorial, para encontrar los siete pergaminos sagrados y salvar del mal a la humanidad.

Alexander y un día terrible, horrible, malo... ¡muy malo! (1/4/2018)

Alexander tiene once años y se despierta con el pie izquierdo. Cuando su mal día afecta al resto de su familia, las cosas van de mal en peor.

Tinker Bell y la bestia de Nunca Jamás (1/4/2018)

Cuando unas extrañas hadas exploradoras traman capturar a una temible criatura legendaria, Tinker Bell y Fawn se embarcan en un aventura para salvarla.