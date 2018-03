Por: Sofía García-Huidobro

Foto: Juan Pablo Montalva

EEl músico está instalado hace seis años en Los Ángeles, California, específicamente en el barrio de Echo Park, y aunque se mantiene viniendo a Chile y está habilitando un espacio de trabajo aquí, no tiene planes de dejar esa ciudad en la cual la escena musical solo crece. “Llegas a LA y es como llegar a Nápoles si te gusta la comida italiana; se te destapa el mundo. Y eres uno de los malos entre miles que están tratando de convertirse en uno de los buenos, entonces te das cuenta de que tu ego es una construcción propia que no tiene fondos en el banco de la realidad. Tienes que quedarte callado, mirar y aprender”, cuenta el productor. Según Sanfuentes, ese proceso natural de aprendizaje toma entre tres y cuatro años y requiere de trabajo arduo. Él es de los que aprovechan mejor las mañanas, se despierta a las 7.00 am y trata de estar antes de las 8.30 sentado trabajando. Ahí divide su tiempo entre hacer su propia música y producir a otros músicos como la cantante Francisca Valenzuela y los argentinos Djs Pareja...

“Mon Laferte tiene una ejecución increíble y es directa, tres cucharadas y a la papa, eso lo respeto mucho”. Esta es la tercera vez que el productor se presenta en el festival y está entusiasmado porque lo hará en el Lotus Stage, que se instalará en un área boscosa del Parque O’Higgins, donde en ediciones anteriores estuvo Kidzapalooza.

Si eres suscriptor, continúa leyendo esta nota en el papel digital.

Si aún no lo eres, suscríbete AQUÍ.