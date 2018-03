Por: María José López

Foto: Verónica Ortíz

“El gusto por el fútbol lo tengo desde chico. Jugué en las divisiones inferiores de la UC desde los 12 a los 19. En esa época, dedicarse a esto, no era muy bien visto. Así es que seguí la recomendación de mi padre y entré a trabajar a la Caja Reaseguradora de Chile. No estudié en la universidad. En esos años seguí jugando fútbol, esta vez como delantero de la Liga Independiente de Fútbol del Club Deportivo Sergio Eguiguren Ortúzar.

Diez años después, en 1979, apareció un aviso en La Tercera sobre clases para ser árbitro. Mi padre me dijo que yo sería bueno en eso. Tenía 29 años, era mi última opción para hacerlo porque a los 30 ya no se puede, y me inscribí. El curso duró tres meses y así llegué a ser árbitro. Me dediqué a eso hasta los 48 años y no tuve grandes complicaciones. No recuerdo haber equivocado en algo importante, nadie puede cargarme nada. Viví momentos importantes, como cuando la Católica jugó su primer partido luego de la muerte de Raimundo Tupper. Me acuerdo de que Mario Lepe le entregó la camiseta del Mumo a su mamá, que estaba sentada en el palco. Los jugadores estaban muy tristes, se formaron en una fila, al centro de la cancha. Todo el estadio quedó en silencio. Se sintieron todos los pasos que dio Lepe en las escalinatas hasta llegar donde estaba ella. Todos lloramos. Fue un partido muy duro, muy difícil, los jugadores estaban quebrados.

En otra oportunidad, un dirigente de La Calera, Nicolás Chahuán, murió de un infarto en el estadio luego de que le cobré un penal a su equipo. No me sentí culpable, pero fue una pena terrible.

Como árbitro uno se siente importante, futbolistas que son unas verdaderas figuras, como Valderrama, Francescoli, Simeone y Zamorano me trataban de señor. Eso te daba la sensación de que eres el que la lleva. El insulto más asqueroso es el escupo.

La de árbitro es una pega muy solitaria. Se viaja harto y se viaja solo. Para no aburrirme, llevaba libros en mi maletín. Varios me embromaban porque me paseaba con textos. Así adquirí el hábito de la lectura.

Fue hace cuatro años cuando mis hijos me dieron la idea: ‘¿Por qué no pones una librería?’. Y me convencieron. Acordé una franquicia con Juan Carlos Fau, dueño de Qué Leo, y abrí una sucursal en Luis Pasteur. Esto es hobby puro. No es un gran negocio. Lo único, es que leo gratis. Pero no hay ganancias económicas. Soy muy feliz en esto. Llego a las cinco de la tarde, converso con los clientes, los ayudo a elegir libros: me he leído cada uno de los ejemplares que hay aquí. Una persona me dijo: ‘Usted me recomendó un libro que cambió mi vida’. Lástima que no le pregunté cuál era… tal vez me habría ayudado a mejorar cosas de la mía.

Yo también he escrito. Más bien lo hizo mi hijo Iván, periodista. Le conté mis experiencias y así publicó Hijo de árbitro. Fue una gran experiencia.

Tengo 68 años y soy de los que cree que hay que reinventarse siempre. Hace seis meses recibí una invitación para actuar en el tráiler de una película basada en un libro de Jorge Baradit, protagonizada por Alfredo Castro. Me encantó actuar. Volvería a hacerlo.