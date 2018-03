Si viste la última película de Star Wars (The Last Jedi), sabrás sobre el destino de Luke Skywalker, y puede que estés a favor o en contra de lo que le hace el personaje. Si no has visto la película y no queres spoilers (¿cómo no la ves todavía?) mejor no sigas leyendo, porque, obviamente, en los siguientes párrafos hay spoilers. Ya están avisados.

En el Episodio VIII, Luke Skywalker usó la Fuerza para proyectarse desde Ahch-To hasta Crait para enfrentarse a La Primera Orden y así pelear contra su sobrino Kylo Ren. Todo este esfuerzo terminó por matar al querido personaje.

Mark Hamill, quien da vida a Luke, ya ha hablado sobre su trabajo en la última entrega de la saga y ha compartido sus desavenencias con respecto al Luke de Los últimos Jedi. Ahora, durante el festival SXSW, Hamill ha revelado su propia visión del Episodio IX en la que el Jedi todavía seguía con vida.

"Mi primera reacción fue: ¿No podemos continuar con esto hasta el [Episodio] 9?. Pero, finalmente, Luke hace lo correcto desinteresadamente por el bien de la Alianza Rebelde, y [me di cuenta] de que debería hacer lo mismo por el mejoramiento de la película. Seriamente. No estoy tratando de engrandecerme, solo estoy diciendo, en el mayor alcance de las cosas, número uno, nunca esperé volver, así que esto es como encontrar dinero ", afirmó el actor.

Muchos son los fans a los que no les gustó la salida del personaje de la saga, pero ese momento de la película hace que el título cobre todo su sentido. Rian Johnson, director y guionista del Episodio VIII, ya iba adelantando antes del estreno del filme que el último Jedi del título era Luke. Con él, una parte importante de Star Wars se ha ido, pero su legado continúa con Rey