"La paciencia es una virtud, pero se hace más llevadera sabiendo que Black mirror está de camino" comentó Netflix cuando dio a conocer que su distópica serie volverá con una quinta temporada.

La serie creada por Charlie Brooker, que ha ganado dos premios Emmy volverá a la plataforma de streaming, mientras las cuatro anteriores seguirán disponibles para todos los usuarios.

El anuncio ha sido realizado este lunes, bajo el lema "El futuro será más brillante que nunca". No se conocen aún fechas de estreno ni reparto.

The future will be brighter than ever. pic.twitter.com/slVeg3VPd7

— Black Mirror (@blackmirror) 5 de marzo de 2018