Como cada año la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas premió a lo mejor de lo mejor en el cine. Este 2018 la selección de los ganadores no fue nada sencilla. Cada uno de los nominados en las distintas categorías ha hecho un trabajo magistral, por lo que aunque hay favoritos del público la batalla por hacerse con la mítica estatuilla no ha sido nada sencilla.

Pero al final la Academia ha hablado, y estos han sido los merecedores del máximo galardón que se le puede otorgar a un actor, actriz, director o cineasta:

Mejor Película

Ganador: La forma del agua

Call Me by Your Name

El instante más oscuro

Dunkerque

Déjame salir

Lady Bird

El hilo invisible

Los archivos del Pentágono

Tres anuncios en las afueras

Mejor Director/a

Ganador: Guillermo del Toro, por La forma del agua



Christopher Nolan, por Dunkerque

Jordan Peele, por Déjame salir

Greta Gerwig, por Lady Bird

Paul Thomas Anderson, por El hilo invisible

Mejor Actor

Ganador: Gary Oldman, por El instante más oscuro



Timothée Chalamet, por Call Me by Your Name

Daniel Day-Lewis, por El hilo invisible

Daniel Kaluuya, por Déjame salir

Denzel Washington, por Roman J. Israel, Esq., de Dan Gilroy

Mejor Actriz

Ganador: Frances McDormand, por Tres anuncios en las afueras, de Martin McDonagh



Sally Hawkins, por La forma del agua

Margot Robbie, por Yo, Tonya, de Craig Gillespie

Saoirse Ronan, por Lady Bird

Meryl Streep, por Los archivos del Pentágono

Mejor Actor de Reparto

Ganador: Sam Rockwell, por Tres anuncios en las afueras

Willem Dafoe, por The Florida Project, de Sean Baker

Woody Harrelson, por Tres anuncios en las afueras

Richard Jenkins, por La forma del agua

Christopher Plummer, por Todo el dinero del mundo, de Ridley Scott

Mejor Actriz de Reparto

Ganador: Allison Janney, por Yo, Tonya

Mary J. Blige, por Mudbound, de Dee Rees

Lesley Manville, por El hilo invisible

Laurie Metcalf, por Lady Bird

Octavia Spencer, por La forma del agua

Mejor Guion Original

Ganador: Jordan Peele, por Déjame salir

Emily V. Gordon y Kumail Nanjiani, por La gran enfermedad del amor, de Michael Showalter

Greta Gerwig, por Lady Bird

Guillermo del Toro y Vanessa Taylor, por La forma del agua

Martin McDonagh, por Tres anuncios en las afueras

Mejor Guion Adaptado

Ganador: James Ivory, por Call Me by Your Name

Scott Neustadter y Michael H. Weber, The Disaster Artis, de James Franco

Scott Frank, James Mangold y Michael Green, por Logan, de Mangold

Aaron Sorkin, por Molly’s Game, de Sorkin

Virgil Williams y Dee Rees, por Mudbound

Mejor Película de Habla No Inglesa

Ganadora: Una mujer fantástica, de Sebastián Lelio (Chile)

The Square, de Ruben Östlund (Suecia)

En cuerpo y alma, de Ildikó Enyedi (Hungría)

El insulto, de Ziad Doueiri (Líbano)

Sin amor, de Andrey Zvyagintsev (Rusia)

Mejor Montaje

Ganador: Lee Smith, por Dunkerque

Paul Machliss y Jonathan Amos, por Baby Driver, de Edgar Wright

Tatiana S. Riegel, por Yo, Tonya

Sidney Wolinsky, por La forma del agua

Jon Gregory, por Tres anuncios en las afueras

Mejor Fotografía

Ganador: Roger Deakins, por Blade Runner 2049, de Denis Villeneuve

Bruno Delbonnel, por El instante más oscuro

Hoyte van Hoytema, por Dunkerque

Rachel Morrison, por Mudbound

Dan Laustsen, por La forma del agua

Mejor Banda Sonora

Ganador: Alexandre Desplat, por La forma del agua

Hans Zimmer, por Dunkerque

Jony Greenwood, por El hilo invisible

John Williams, por Star Wars: Los últimos Jedi, de Rian Johnson

Carter Burwell, por Tres anuncios en las afueras

Mejor Canción

Ganador: “Remember Me” (Kristen Anderson López y Robert López), en Coco

“Mighty river” (Mary J. Blige), en Mudbound

“Mystery of love” (Sufjan Stevens), en Call Me by Your Name

“Stand up for something” (Diane Warren y Common), en Marshall, de Reginald Hudlin

“This Is Me” (Benj Pasek y Justin Paul), en El gran showman, de Michael Gracey

Mejor Diseño de Producción

Ganador: Paul Denham Austerberry, Shane Vieau y Jeff Melvin, por La forma del agua

Sarah Greenwood y Katie Spencer, por La Bella y la Bestia, de Bill Condon

Dennis Gassner y Alessandra Querzola, por Blade Runner 2049

Nathan Crowley y Gary Fettis, por Dunkerque

Sarah Greenwood y Katie Spencer, por El instante más oscuro

Mejor Vestuario

Ganador: Mark Bridges, por El hilo invisible

Jacqueline Durran, por La Bella y la Bestia

Jacqueline Durran, por El instante más oscuro

Luis Sequeira, por La forma del agua

Consolata Boyle, por La reina Victoria y Abdul, de Stephen Frears

Mejor Maquillaje y Peluquería

Ganador: Kazuhiro Tsuji, David Malinowski y Lucy Sibbick, por El instante más oscuro

Arjen Tuiten, por Wonder, de Stephen Chbosky

Daniel Phillips y Lou Sheppard, por La reina Victoria y Abdul

Mejor Montaje de Sonido

Ganador: Mark Weingarten, Gregg Landaker y Gary A. Rizzo, por Dunkerque

Julian Slater, Tim Cavagin y Mary H. Ellis, por Baby Driver

Ron Bartlett, Doug Hemphill y Mac Ruth, por Blade Runner 2049

Christian Cooke, Brad Zoern y Glen Gauthier, por La forma del agua

David Parker, Michael Semanick y Ren Klyce, por Star Wars: Los últimos Jedi

Mejores Efectos Sonoros

Ganador: Richard King y Alex Gibson, por Dunkerque

Julian Slater, por Baby Driver

Mark Mangini y Theo Green, por Blade Runner 2049

Nathan Robitaille y Nelson Ferreira, por La forma del agua

Matthew Wood y Ren Klyce, por Star Wars: Los últimos Jedi

Mejores Efectos Visuales

Ganador: John Nelson, Gerd Nefzer, Paul Lambert y Richard R. Hoover, por Blade Runner 2049

Christopher Townsend, Guy Williams, Jonathan Fawkner y Dan Sudick, por Guardianes de la Galaxia, vol. 2, de James Gunn

Stephen Rosenbaum, Jeff White, Scott Benza y Mike Meinardus, por Kong: La Isla Calavera, de Jordan Vogt-Roberts

Ben Morris, Mike Mulholland, Neal Scanlan y Chris Corbould, por Star Wars: Los últimos Jedi

Joe Letteri, Daniel Barrett, Dan Lemmon y Joel Whist, por La guerra del planeta de los simios, de Matt Reeves

Mejor Largometraje de Animación

Ganador: Coco, de Lee Unkrich y Adrián Molina

Un Jefe en Pañales, de Tom McGrath

The Breadwinner, de Nora Twomey

Ferdinand, de Carlos Saldanha

Loving Vincent, de Dorota Kobiela y Hugh Welchman

Mejor Cortometraje de Animación

Ganador: Dear Basketball, de Glen Keane

Fiesta en el jardín, de Florian Babikian, Vincent Bayoux, Victor Caire, Théophile Dufresne, Gabriel Grapperon y Lucas Navarro

Lou, de Dave Mullins

Espacio negativo, de Max Porter y Ru Kuwahata

Cuentos en verso para niños perversos, de Jan Lachauer, Jakob Schuh y Bin-Han To

Mejor Largometraje Documental

Ganador: Icarus, de Bryan Fogel

Abacus: Small Enough to Jail, de Steve James

Caras y lugares, de Agnès Varda y JR

Los últimos hombres en Alepo, de Steen Johannessen y Firas Fayyad

Strong Island, de Yance Ford

Mejor Cortometraje Documental

Ganador: Heaven Is a Traffic Jam on the 405, de Frank Stiefel

Edith+Eddie, de Laura Checkoway

Knife Skills, de Thomas Lennon

Traffic Stop, de Kate Davis

Heroin(e), de Elaine McMillion Sheldon

Mejor Cortometraje de Ficción

Ganador: The Silent Child, de Chris Overton

Colegio DeKalb, de Reed Van Dyk

El paciente de las once, de Derin Seale

My Nephew Emmet, de Kevin Wilson Jr.

All of Us, de Katja Benrath