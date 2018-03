Por: Nuno Veloso

El virtuoso y aclamado guitarrista Steve Hackett regresa a nuestro país tres años después de su gira Genesis Revisited, para presentar material de su más reciente placa, The Night Siren. Se trata de un álbum grabado junto a músicos provenientes de distintos puntos del globo, y registrado en diversas locaciones. “En cierta forma es como hacer una película en vez de un disco”, comenta.

Este espíritu unificador, de comunidad e inclusión no es algo nuevo, pues se encuentra en el corazón mismo del rock progresivo, algo que se arrastra incluso desde los Beatles. En el caso de su ex banda, Genesis, el guitarrista se ha encargado de preservar y mantener vivo el legado de discos fundamentales del género, como Nursery Cryme, Foxtrot, Selling England By The Pound y The Lamb Lies Down On Broadway, todos ellos con Peter Gabriel al frente, así como A Trick Of The Tail y Wind & Wuthering, con Phil Collins en el rol vocal...

“La política de hoy en día se trata simplemente de nacionalismo y el rock progresivo trata sobre unidad, globalización y comunidad”.

