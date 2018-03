Un lugar

Visitar el campo cercano a Rancagua, hacia el valle de la Cordillera de la Costa. Entre Contulmo y Doñihue, que son localidades más grandes, está un pequeño pueblo llamado Idahue, o Rinconada de Idahue. Muy bello, discreto, sencillo, sin gran alarde de cascadas ni nada, sino simplemente un paisaje hermoso con una puesta y salida del sol muy bonitas. Hay lugarcitos para ir a comer, creo que no hay hostales, pero es muy agradable para ir por el día.

Dos libros

Recomiendo un libro que habla sobre los cantores Santos Rubio y “Chosto” Ulloa, grandes del guitarrón chileno, grandes de la décima improvisada, del canto a lo humano y a lo divino. Ellos lamentablemente ya fallecieron, pero dejaron una historia linda plasmada en un libro muy bello editado por el museo precolombino llamado Dos Cantores Nombrados.

Otro libro que me gustó mucho y que es muy ilustrativo de la historia de la radio en Chile, escrito por el periodista Sergio Campos, es La voz de la radio está llamando. Me parece bastante sencillo de leer, ágil, pero no por eso menos profundo ni falto de intensidad e historias. Nunca he tenido cercanía con la historia de la radio y con esto me pude enterar un poco.

Una película

Hay una película que está además disponible en la página de Cinépata para poder verla entera. Se llama El Pejesapo, dirigida por José Luis Sepúlveda. Una película muy cruda, muy bella, muy fuerte. Nunca había visto una película como ésta. Es de una crudeza puramente chilena y un poco más. Y ese poco más le da la magia, la intensidad y la oscuridad. Yo nunca había visto esa profundidad y abismo en un personaje.

Un disco

El disco de la folclorista chilena Claudia Mena es muy bueno. Se llama y en él graba desde tonadas de la zona central y sur, hasta cuecas, boleros y algo de tango también. Es mi cantante y artista chilena favorita del momento. Acompañada solo de guitarra y voz, ella grabó esto en solo dos tardes en la ciudad de Bogotá, Colombia. Es realmente impresionante el grado de síntesis, interpretación y potencia que tiene esta mujer.