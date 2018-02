Todo Hollywood se reunirá en pocas semanas para celebrar los logros del año. La gala 90 de los premios de la Academia se llevará a cabo en el Dolby Theatre en Hollywood, y debido a la poca transmisión en los canales de televisión abierta en Chile es que WOM cuenta el consumo de gigas para los fanáticos del evento o sus nominados, al reproducir videos o programas en streaming a través de distintas plataformas.

Las nueve películas nominadas en esta ocasión son: Llámame por tu nombre (Call Me by Your Name), El instante más oscuro (Darkest Hour), Dunkerque (Dunkirk), Déjame salir (Get Out), Lady Bird, El hilo invisible (Phantom Thread), Los archivos del Pentágono (The Post), La forma del agua (The Shape of Water), Tres anuncios en las afueras (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri).

En Netflix el consumo de datos variará por tiempo y calidad, una película de 2 horas equivale aproximadamente a 6GB. Por lo que si suponemos que cada película nominada a los Oscar dura 2 horas, verlas todas significa un gasto de 54GB aproximadamente en calidad media.

En Amazon Prime Video, una película de 1 hora y media equivale a 1,85GB, por lo que ver todas las películas a través de esta plataforma –suponiendo que cada una dure 2 horas significará un gasto total de 11,7GB.

Ahora, para todos los fanáticos de los premios Oscar y la farándula hollywoodense, podrán encontrarla vía streaming a través de un computador, tablet o celular, ¿pero cuánto consumo de gigas significa esto?

Los Oscar tienen una duración de tres horas aproximadamente y se realizará una transmisión vía streaming en el sitio web Oscar.com, emitido para todo el mundo. Quienes opten por verlo en formato estándar, las 3 horas del evento equivalen a 3GB, en cambio, los que prefieran en formato HD, esto tendrá un consumo de 9GB en total.