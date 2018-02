Por si te quedan dudas, los próximos párrafos van a estar llenos de spoilers, así que si no has visto la película, quizás no deberías seguir leyendo porque (spoiler) al final la historia es diferente. Si no te importa saber de antemano lo que va a pasar o ya de frente no la vas a ver pero igual queres saber la onda, continúa sin miedo.

Antes de comenzar, tengo que aclararles que desde hace como diez años (o más) que soy súpe fan de Fullmetal Alchemist. Vi toda la primera serie, película incluída y me leí el manga hasta el final. Eso sí, que Brotherhood no lo paso mucho. No sé por qué, si al final es lo mismo que el manga, pero ya me encariñé con la primera versión del animé y aunque tenga una historia nada que ver, me gusta el estilo de dibujo y que sea más oscuro que el Brotherhood. Pero filo, me estoy yendo por las ramas. Era para que vean que igual sé algo del tema.

Y bueno, por fin vi el live action de Fullmetal Alchemist, que lo estaba esperando desde que salió el primer tráiler, y gracias a Netflix ahora está disponible para todos nosotros de forma fácil y legal (jejeje). Por lo menos en los adelantos, los efectos se veían buenos aunque el pelo de Edward Elric, nuestro querido protagonista, era más falso que billete de tres lucas, pero igual quise darle una oportunidad, sobre todo porque la ropa y los lugares eran muy fieles.

Al inicio, hay que decirlo, los niñitos eran muy malos actores. Lo siento, mini Ed y mini Al, pero no les creí mucho. Igual hubo un detalle que fue bacán aunque muy piola: la ropa de los niños mostraba lo que sería después, la chaqueta roja de Ed y el chaleco gris de Alphonse, y aunque fue algo chico, me emocionó. Ahora, qué onda cuando intentan transmutar a la mamá y NO TIENEN LAS MANOS EN EL CÍRCULO DE TRANSMUTACIÓN, obvio que así no les iba a funcionar. Broma, no les iba a funcionar igual, pero ese detalle ¡uy! que me dio cringe. Y después ese tornado raro, como que todo fue muy excesivo y qué onda.

Después Edward ya está grande y persigue al sacerdote milagroso que, supuestamente, tiene la piedra filosofal. Ahí me gustaron harto los efectos y cuando aparece Alphonse ¡OMG! Era demasiado bacán. Y el brazo de Ed también estaba tan bien hecho. Me encantó mucho. Lo que también amé fue la personalidad de ambos... bueno, de casi todos los personajes en realidad, porque eran muy fieles al animé (aprende algo, Death Note. Sí, sigo enojada contigo), y si bien los actores no eran tan guapos como en el animé -porque sí, una encuentra guapos a estos monos shinos-, de todas formas me gustaron, sobre todo Ed, Al y Hughes.

Por otro lado, Winry y Envidia fueron los que menos me gustaron. Primero, ¿por qué Winry no es rubia? Si ya le maltiñeron el pelo a Ed, qué les costaba gastar un poco más de amarillo en el pelo de ella. Segundo, sus expresiones eran como muy exageradas pero en el mal sentido, onda no creíbles. Y Envidia, ¿qué te pasa en la cara? ¿intentas poner cara de "no me importa nada"? Porque parecía que tenía cólicos cada vez que la cámara lo enfocaba. Así que no, next, me cargan.

Para los que no hayan visto el animé o manga, Alphonse explicó la alquimia y la equivalencia de intercambio demasiado bien, onda todo claro, aunque ahora que lo pienso, nunca explicaron que la piedra filosofal permitía transmutar cosas sin perder algo de igual valor hasta el final. Quizás faltó eso para que entendiéramos todos por qué era tan importante la piedra.

Hughes y su esposa eran demasiado adorables. Igual extrañé a la hija de ambos (quizás no había presupuesto para más actrices pequeñas), pero de igual manera me gustaron mucho. Y pucha, una que ya conoce la historia de Hughes, como que lo quería ya desde el primer vistazo, e igual hicieron un buen trabajo del personaje, tanto con su estilo como su personalidad, casi siempre jovial y gracioso y a veces muy serio.

Cuando Ed apareció con todas sus extremidades fue muy WTF, hasta que claro, era para ecplicar cómo perdió el brazo y la pierna y quizás lo hicieron así porque, vuelvo a repetir, los mini Ed y Al eran medio mal actores. Y ahí vemos a la mamá, o lo que ellos querían hacer, ese intento de homúnculo que me dio pesadillas, porque era muy real y muy asqueroso. Después, el "ente" ese que es el todo, la vida, etc, estaba muy bien hecho, lo mismo que la puerta. Las manitos de sombra un poco no, como que se notaba que eran digitales. pero el efecto de deshacer la pierna me gustó bastante.

Y ahora viene lo mejor/peor. Nina y Alexander. O sea, la niña era tan adorable y el perro tan exquisito y el papá, Tucker, tan hijo de... en fin, ya saben la historia. Después de que estaba todo bien, está todo mal. Y aún me da pena recordar a la quimera. "Ed...ward" y vamos a jugar y yo con el corazón roto. Además ahí viene el lavado de cerebro de Al, el descubrimiento del laboratorio número cinco por parte de Hughes, el ataque de Lujuria y esa. maldita. llamada. Y cuando ves a Roy disparándole a Maese... como que de verdad es impactante (aunque ya sabía que en realidad era Envidia transformado). Y, a ver, cuántas veces tendré que ver morir a Hughes.

Me rompió el corazón la pelea de Al y Ed, cuando el hermano pequeño cree que es una invención y Edward le pega con su mano buena y Al le dice que pare porque itai... y yo ahí, itai en mi kokoro.

Hasta acá la historia es más o menos lo mismo que en el manga y en Brotherhood, pero después cambia radicalmente. Y en ocasiones se vuelve media inconsistente. O sea, cuando están en la entrada del Laboratorio con como diez soldados más y Envidia, Lujuria y Gula aparecen ¡nadie hace nada! Ni un disparo, anda. Después hablan como dos horas y se atacan súper poco. La pura herida a Mustang (cuando protege a Hawkeye que olvidé decir que es muy hermosa) y los homúnculos se van. Y ahí creo que viene la parte más flaite, cuando Gula se va a comer a los soldados y lo muestran caminando y a los otros monos corriendo y es DEMASIADO FALSO. Después de toda esa escena se me cayó la película, y harto. Pero quería saber qué más iba a pasar.

Al final Tucker vuelve y ahí vemos que la piedra filosofal está hecha de (oh, no) ¡vidas humanas! De prisioneros de una guerra que mencionaron al voleo un segundo hace como una hora. Pero Lujuria lo mata, no entendí bien por qué. Y un personaje que integraron en el live action (que no aparecía en el animé y desde que salió en la película estaba claro que iba a hacer algo malo) efectivamene era el verdadero villano.

Y esos semihumanos de un ojo... pesadillas otra vez. Gracias.

Al final, obvio, los buenos matan a todos esos seres horrendos (que mataron al malo y le ahorraron ese trabajo a cualquiera) y se van tras Lujuria y Envidia, que también mueren gracias a Roy, porque Edward parece que solo quiere ser un escudo porque nunca ataca nada. En fin, Ed cruza la puerta con la piedra y ve el cuerpo de Al, pero obvio se arrepiente porque la piedra está hecha por la sangre de inocentes y mejor buscar una forma menos macabra de recuperar el cuerpo de su hermano. Y vuelve al mundo real. Gula se escapa y los demás se quedan mirando el horizonte.

Finalmente un viaje en tren -aquí viajaron mucho en tren- y fin. Esperen la dos.

Ah, y hay una mini escena post-crédito.

Si tuviera que ponerle nota, sería un 6,5 o quizás un 6 de 10. Que inventaran todo eso de los cíclopes no me molestó. Si ya había visto a Edward pelear contra los nazis, ya no me molesta que le cambien la historia a los hermanos Elric, sobre todo teniendo en cuenta que es una adaptación. Pero sí a veces los efectos especiales se caían harto y había mucha conversación y pocos golpes, no sé si me entienden. Además, como la historia tenía que ser muy abreviada, había personajes que no alcanzaron a tener la importancia que deberían o cosas que pasaron muy rápido.

En cuanto a la actuación, a veces era muy exagerada, muy fiel al manga, pero en ocasiones no pegaba bien (como cada cosa que hacía o decía Winry, que no me creí nada), pero a veces era hasta adorable (Hughes corriendo junto al tren o Alphonse jugando con Nina me dan vida).

Ahora, ¿por qué todos los personajes son japoneses? Eso da para otra discusión, porque obvio que los rubios hermanos Elric deben ser más europeos que asiáticos, pero bueno, hay que tener en cuenta que esta película no era de un gran presupuesto y quizás contratar otro tipo de actores era más caro o solo querían decir ¡Hey, esto es japonés, 100% nipón!

Eso sí, me he dado cuenta que esta película la amas o la odias. Quizás si solo viste Brotherhood no te va a gustar, pero si viste la primera versión animada, la pases y te guste, o capaz que nada de eso tenga que ver. Aunque bueno, probablemente te guste más si la comparas bodrio que fue Death Note o la pesadilla que fueron las dos películas de Shingeki No Kyojin en live action. Ahí la dejo. Cuéntame qué opinas.