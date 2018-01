Marvel no se detiene, y ahora ha dado a conocer el primer teaser tráiler de Ant-Man and The Wasp, la segunda parte de Ant-Man, que ahora tendrá una compañera con alas y explosivos.

En poco menos de dos minutos, podemos ver que la película estará llena de acción, peleas y escenas con humanos gigantes o muy pequeños, al igual que edificios, autos y hasta dispensadores de dulces.

La película está situada temporalmente justo después de los sucesos ocurridos en Civil War, tras lo cual Lang deberá afrontar todo lo que le viene tras decidir ser a la vez un padre de familia y un superhéroe.

Ant-Man and the Wasp se estrenará el 6 de julio de 2018 en EEUU.