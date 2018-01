Diario: El Definido

Todos los días leo el diario online porque publica noticias totalmente diferentes. Su visión de la actualidad es propositiva y su enfoque está puesto en soluciones a los problemas que llenan los titulares de medios tradicionales. Ofrece los más variados temas utilizando un lenguaje cercano y entretenido, acompañado siempre de ilustraciones llamativas. www.eldefinido.cl

Novela: Fugitiva

Esta novela de la Carmen Gloria López fue de lo mejor que leí el 2017. Narra la historia de una adolescente huérfana sin vínculos directos ni relaciones que la protejan. La niña huye del demonio del Sename en busca de un padre desaparecido que la pueda salvar y, de paso, querer. Fugitiva es de esos libros que te devoras, que te ríes a carcajadas y también lloras. Y que tal como la protagonista, te sientes huérfana al terminar.

Marca: La Vida Porteña

Su tienda, ubicada en Valparaíso, es una preciosura. Puedes encontrar desde libretas con retratos de la ciudad a inicios del siglo XIX, las antiguas muñecas de papel para recortar, cremas de almendras para manos de Mary Graham, jabones de higo y menta y las clásicas gallinas de manjar que tanto les gustan a mis niños. Ascensor el Peral, Paseo Yugoslavo 123, Cerro Alegre.

Destino de buceo: Roatán

Con mi marido nos gusta mucho bucear. Hemos tenido la suerte de hacerlo en lugares muy bonitos; Roatán es uno de ellos. Es una isla ubicada en Honduras conocida mundialmente por la buena visibilidad del agua y la variedad de su fauna marina. Es un destino relajado, se bucea, se toma cerveza y se come mariscos, no hay mucho más que hacer. La mayoría de los hoteles tienen balcones en donde cuelgan hamacas para dormir siesta y leer. Para mí, es perfecto.

Restaurante: Marlon

Me gusta mucho comer carne y los restaurantes tradicionales me parecen caros y bastante aburridos, por lo que siempre estoy buscando nuevos lugares adonde ir. Y Marlon me encantó. Porque se come bien y el lugar tiene mucha onda. La carta se basa en platos para compartir y carnes, hay desde steak tartar con papas hilo hasta un tournedo (filete envuelto en tocino) con mantequilla de setas riquísimo. La terraza es ideal para el verano. Andrés Bello 2233 esquina con Santa Magdalena, Providencia.

Educación: Red cultural

Se trata de una red educativa que intenta difundir cultura de un modo accesible a través de cursos, conferencias, viajes y una revista. Los cursos se realizan en las tardes en colegios que forman parte de la red y están abiertos a todo público. Solo hay que inscribirse en la web y pagar. Recomiendo especialmente los cursos que analizan los acontecimientos del siglo XX, ya que nos permiten comprender nuestro complejo mundo actual. www.red-cultural.cl