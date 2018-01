Por: Sofía García Huidobro

Fotos: Verónica Ortiz

Magadán es el nombre del primer disco de Benito Cereno, el nuevo proyecto musical de Álvaro Díaz junto al guitarrista Felipe Castro que se lanza en los próximos días. Se trata de un álbum con 14 canciones que Díaz viene acumulando hace años y en las que trabaja desde 2015, mientras en paralelo sigue saliendo de gira con 31 Minutos y prepara un musical para celebrar los 75 años del Teatro de la Universidad Católica...

"No sé si llegue a salir de gira con Benito Cereno, tiene que haber una reacción que no voy a forzar. Tengo 45 años, no voy a hacer una tocata para que vaya solo mi familia, pero sí me interesa que pasen cosas”.

"Este nuevo disco tiene una cosa permanente en mi vida, que es una soledad acompañada. Nunca he estado solo, pero siempre he estado medio aparte. Soy un solitario rodeado de gente, desde que soy chico”.

"La tele ya no existe, ¿adónde voy a volver? (se ríe). El formato de consumo no está muerto, pero así como Chile ya no fabrica refrigeradores ni autos, probablemente dejemos de hacer programas de televisión porque no estamos en condiciones de hacerlo”.