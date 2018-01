Los creadores de la serie no han pensado en ningún orden en específico. Brooker ya declaró que esto de conectar todos los episodios ha surgido a medida que desarrollaba la ficción.

En cualquier caso, gracias a las referencias y elementos que comparten unos y otros capítulos, se puede determinar cierto orden y es lo que ha hecho Independent. El medio ha analizado bien las referencias directas a episodios ocurridos en el pasado, es decir, a acontecimientos que ya habían tenido lugar en el universo de la serie, y ha conseguido elaborar una cronología lógica.

Año 1

'The National Anthem' (1x01)

'Fifteen Million Merits' (1x02)

'The Waldo Moment' (2x03)

'White Bear' (2x02)

Motivos: En 'El momento Waldo' aparece Abbi, de '15 millones de méritos', aún en el concurso y el informativo tiene los mismos titulares que 'El himno nacional'.

Año 2

'Shut up and dance' (3x03)

'Crocodile' (4x03)

'White Christmas' (especial)

'Nosedive' (3x01)

Motivos: Aparecen referencias a los capítulos ya mencionados; por lo tanto, ya han tenido lugar. Además, hay noticias acerca de las consecuencias de esas historias, como el divorcio del protagonista de The National Anthem.

Año 3

'Hated in the Nation' (3x06)

Motivos: Se hace referencia a lo que ya ha ocurrido en 'Nosedive', pero introduce tecnologías que veremos en capítulos como 'Playtesting' o las galletas de 'Black Museum' y 'White Christmas'

Año 4

'Men Against Fire' (3x05)

'Playtesting' (3x02)

'Arkangel' (4x02)

'The Entire History of You' (1x03)

'Be right back' (2x01)

'San Junipero' (3x04)

'USS Callister' (4x01)

'Hang the DJ' (4x04)

Motivos: La tecnología parece más avanzada que en años anteriores. Por ejemplo, 'Be right back' o 'San Junipero' consiguen avances que comenzaron en 'White Christmas'.

Año 5

'Black Museum' (4x06)

'Metalhead' (4x05)

Motivos: El capítulo 'Black Museum' hace referencia a la gran mayoría de historias anteriores y la tecnología parece la más avanzada hasta el momento. El final tiene que ser, sin dudas, el mundo posapocalíptico de Metalhead.