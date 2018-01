Los fans de Harry Potter que se han leído los libros y se saben la historia al derecho y al revés, saben cómo fue que el mago tenebroso que no debe ser nombrado pasó de ser Tom Marvolo Riddle a I am Lord Voldemort, y cómo fue que consiguió los Horrocruxes, etc. Sin embargo, las películas quedaron al debe en ese tema, y por eso un grupo de fans decidió hacer algo al respecto.

Voldemort: Origins of the heir es una película no oficial realizada por fans de la saga del niño mago y que se estrenará en el canal oficial de YouTube este sábado 13 de enero, y por lo que se ve en los tráilers, está muy bien hecha.

Al ser una película que no está relacionada con Warner Bros (que tiene los derechos del mundo mágico de Harry Potter), tuvieron que llegar a un acuerdo para poder estrenar el filme, en el cual se pactó que sería una película sin fines de lucro.

Y para que juntes ganas de verla, no te perdas el último tráiler.