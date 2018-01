Jumanji 2 es una de esas películas por las que nadie apuesta, que después del tráiler la criticaban y nadie creía que sería un éxito. Sin embargo, la cinta logró una alta popularidad durante su lanzamiento.

Con 350 millones de dólares recaudados a nivel mundial y 16.2 mdd en Estados Unidos, hasta la fecha, Jumanji 2: Welcome to the jungle es superior al Episodio VIII de la famosa saga, la cual solo ha juntado 14.5 millones de dólares al momento en EEUU.

Sin embargo, a nivel mundial, el Episodio VIII de Star Wars recaudó más de un billón de dólares, convirtiéndose en la película más taquillera de 2017.