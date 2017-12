Como cada año por estas fechas, la revista japonesa Famitsu, especializada en videojuegos, publicó la lista de los mejores juegos de este año, luego de preguntar a varios desarrolladores y personalidades de la industria.

No es sorpresa que Zelda: Breath of the Wind quedara en primer lugar, ya que también fue elegido como juego del año en The Game Awards 2017.

Hay que tener en cuenta que en la lista no solo aparecen juegos que salieron este año, tal como Overwatch o Undertale, pero que aún siguen siendo de los mejores de la industria.