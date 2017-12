De acuerdo con BitTorrent, hasta 400 mil personas compartieron uno de los episodios de Game of Thrones a través de los Torrents en su momento más álgido. El ranking fue elaborado en base a diversas fuentes, incluyendo las estadísticas de los rastreadores públicos de archivos BitTorrent.

El tráfico de este tipo de archivos, sin embargo, solo representa una pequeña porción del panorama sobre este tipo de descargas, ya que es creciente el uso de sitios y servicios de streaming, que son más difíciles de medir, aclaró la publicación.

Estas son las series más pirateadas este año:

1. Game of Thrones

2. The Walking Dead

3. The Flash

4. The Big Bang Theory

5. Rick and Morty

6. Prision Break

7. Sherlock

8. Vikings

9. Suits

10. Arrow