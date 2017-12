Ya, mis queridos jedis y sith y gente entre medio. Puede que esta opinión de la nueva película de Star Wars llegue un poco tarde, pero fue con intención. Quería hablar con puros spoilers, porque siento que no puedo hablar apropiadamente de Star Wars: The Last Jedi sin contar qué me pasó en algunas escenas o en general, y quería dejar pasar un poco el tiempo para que ustedes pudieran leer y comentar si piensan como yo o le estoy dando mucho color.

En fin, como dice el título, y lo resalto nuevamente por si hay algún distraído, los siguientes párrafos van a estar LLENOS DE SPOILERS, así que si no han visto la película o no quieren saber qué pasa en ella, mejor dejen de leer y compren altiro una entrada, porque cómo puede ser que aún no la hayan visto.

Y bueno, después de dos años, por fin llegó la segunda parte de la nueva trilogía de Star Wars, que tiene como protagonista a Rey y que empezó a deshacerse poco a poco de los protagonistas de las películas originales (Luke, Han y Leia) y bueno, ahora no hay una Estrella o Planeta o Sol de la muerte gigante al que hay que derrotar, como que la historia por fin está tomando su propio camino sin copiar a las anteriores, como en A Force Awaken. Pero, de todos modos, aún no estoy segura de si me gustó o no la película.

Voy a partir por lo que me gustó. Primero, Kylo Ren y su relación con Rey. Creo que Kylo se mostró mucho más sólido y profundo en esta película, con más conflictos y más determinación que en la primera, y vemos que aún queda un poco de ¿humanidad? cuando tiene que disparar a la nave donde está Leia, pero no lo hace. Y todo ese rollo medio romántico entre él y Rey, donde cada uno quiere llevar al otro a su lado de la Fuerza, y como que se amiguean un poco y hasta pelean juntos después de la muerte de Snoke. Precioso. Y que después sea todo porque Kylo quería eliminar el pasado y hacer un nuevo órden en el universo bajo su mando y no porque quisiera ir a la luz, lo encontré espectacular. Kylo no es un malo simple, es un personaje más complejo y ya quiero ver cómo se sigue desarrollando en la otra película.

Luke me encantó. O sea, primero me chocó un poco que se hubiera quedado en la isla esperando su muerte y con él la de la religión jedi porque por su culpa su sobrino ahora es el más malo de los malos, y que no quería entrenar a rey por miedo a que pasara lo mismo, porque cómo tan cobarde, pero quizás era más la prudencia que cobardía, y al final igual entrena a Rey un poco, así que todo bien. Y de verdad me lo creí todo, su angustia, su miedo, su determinación. Seco.

Creo que lo que más me gustó fue al final, cuando aparece Luke, un poco más joven y llega donde Leia y le dice que los que mueren nunca nos dejan o algo así y de verdad que casi lloro. Y después se va a enfrentar a Kylo y le disparan con todo y después pelean ¡Y era todo una ilusión! O sea, cuánta Fuerza hay en él para hacer como un holograma de él mismo a millones de kilómetros luz, para después morir pacíficamente.

Ahora, lo que no me gustó mucho fue cada una de las decisiones de Poe. Primero, porque mataron a un montón de personas de la resistencia innecesariamente y después porque desobedeció a sus altos mandos que tenían un plan perfecto, pero claro, él tenía que ser el héroe y arruinarlo todo. Ya, él no lo arruinó porque quería, pero si no hubiera sido porque mandó a Finn y a Rose a ese planeta de apuestas y se trajeron a DJ que al final los traicionó, no habría muerto tanta gente. Y en verdad, todo ese mamotreto de la misión de Finn y Rose no le aportaron nada a la película.

Y creo que ese fue un poco el gran problema, que pasaban muchas cosas a mucha gente y al final daba un poco lo mismo todo. Ningún personaje logró tener un real impacto para que te importara de verdad lo que le pasaba, y que murieran tantos de la Alianza Rebelde a nadie de la película le preocupaba más que a Leia, que mientras los otros celebraban por haber sobrevivido, ella miraba al vacío por las vidas perdidas.

También están los chistes forzados, como que había escenas que decían "yapo, ahora te ríes porque mira, las monjas marcianas están enojadas jajaja el porg está gritando con Chewie, ¿no te gustan los gags? ríete, somos Disney". Creo que quizás un humor un poco más sutil habría sido más aceptado.

En fin, los efectos especiales, la música y la fotografía estuvieron bien. No excelentes, no cambiaron mi vida, no me hicieron decir "Oh my Yoda", pero cumplieron su propósito en la historia. Hubo un par de escenas memorables visualmente. Una, cuando Leia está en el espacio y la otra cuando Luke se va a enfrentar a esos AT-AT gigantes. Un deleite para la vista, y ojalá haber tenido más de ese tipo de fotografía, pero en fin.

De Rey no tengo mucho que decir. Sigue siendo demasiado poderosa y demasiado misteriosa. Aparentemente sus padres fueron unos borrachos don nadie, pero según la isla, ella misma es sus padres, ¿otro milagro midicloriano? Quién sabe.

A pesar de todo, igual voy a esperar la película IX, con la esperanza de que arreglen lo arreglable, sea un poco menos Disney y más Star Wars y que no desperdicien personajes e historia en misiones que no aportan nada.