Series

Lovesick: Temporada 3: Dylan buscaba el amor verdadero y en el camino contrajo clamidia. Acompañado por sus amigos Evie y Luke, llama a sus exparejas y rememora sus encuentros sexuales. Serie original de Netflix, estreno el 1° de enero.

Comedians in Cars Getting Coffee Collections: En esta serie única, Jerry Seinfeld pasa a buscar a sus comediantes invitados en un fabuloso auto, donde no faltarán las carcajadas ni una buena dosis de cafeína. Serie original de Netflix, estreno el 5 de enero.

Disjointed: Parte 2: Ruth Whitefeather Feldman (Kathy Bates), una activista pro cannabis, es la dueña de un dispensario medicinal donde anima a sus pacientes a relajarse y disfrutar del viaje de la vida. Serie original de Netflix, estreno el 12 de enero.

Grace and Frankie: Temporada 4: No son amigas, pero como sus esposos las dejaron para estar juntos: la rígida Grace (Jane Fonda) y la excéntrica Frankie (Lily Tomlin) se reúnen en esta serie nominada al Emmy. Serie original de Netflix, estreno el 19 de enero.

Van Helsing: Temporada 2: Luego de tres años en coma, Vanessa despierta en un mundo dominado por vampiros. Ahora, junto a un grupo de sobrevivientes, buscan cómo resistir y contraatacar. Serie original de Netflix, estreno el 19 de enero.

Devilman Crybaby: Temporada 1: Para hacer el mal, un demonio posee el cuerpo de un niño muerto, pero, cuando se enamora de una niña humana, cambia de parecer. Basada en el exitoso manga de Go Nagai. Serie original de Netflix, estreno el 5 de enero.

Black Lightning: Temporada 1: A pedido de su esposa, Jefferson Pierce colgó el traje de superhéroe hace años. Sin embargo, Black Lightning es la única esperanza para defender a su hija de tanta violencia. Serie original de Netflix, un nuevo capítulo cada semana desde el 23 de enero.

El Ministerio del tiempo: Temporada 3: Mientras lamentan la pérdida de uno de los suyos, el Ministerio es llamado a arreglar errores históricos desde México en el siglo 16 hasta Francia en el siglo 20. Serie original de Netflix, estreno el 28 de enero.

Tiempos de guerra: Temporada 1: Marruecos, 1921. Un grupo de enfermeras aristócratas parte de la capital. ¿Su destino? El frente. ¿Su cometido? Salvar vidas. Una historia de solidaridad y entrega. Serie original de Netflix, estreno el 18 de enero.

Sin senos sí hay paraíso: Temporada 2: Alguien que sufrió y sigue sufriendo a manos de la Diabla regresa para hacer justicia. Su llegada aviva antiguos sentimientos que crean tensiones entre los Santana. Estreno en Netflix el 10 de enero.

Weeds: Temporadas 1 a 8: Nancy Botwin (Mary-Louise Parker) vende marihuana y trata con personajes peligrosos, lo que despierta las sospechas de una vecina (Elizabeth Perkins) y de la DEA. Estreno en Netflix el 1° de enero.

Black Sails: Temporada 4: John Silver intenta mantener una alianza pacífica entre los piratas y los antiguos esclavos, mientras libran la batalla final contra la Marina británica. Estreno en Netflix el 30 de enero.

Películas

Puertas abiertas: Logan (Dylan Minnette) y su madre se ven asediados por fuerzas amenazadoras cuando se mudan a una nueva casa para aliviar sus problemas económicos. Película original de Netflix, estreno el 19 de enero.

El rey de la polca: En esta comedia basada en la vida real, el director de banda polaco Jan Lewan está decidido a triunfar en Estados Unidos. En ese afán, arrastra a sus fans a una estafa. Película original de Netflix, estreno el 12 de enero.

Un gesto fútil y estúpido: Will Forte y Domhnall Gleeson protagonizan esta exploración de la impresionante carrera y tormentosa vida del cofundador de la revista National Lampoon, Doug Kenney. Película original de Netflix, estreno el 26 de enero.

Super Dark Times: Zach y Josh deben encubrir un accidente, un secreto que provoca una brecha en su amistad de toda la vida. ¿Sobrevivirán a la paranoia? Estreno en Netflix el 1° de enero.

El abuelo sinvergüenza .5: El disparatado abuelo Irving sigue haciendo de las suyas en esta nueva entrega de la franquicia Jackass, que incluye escenas inéditas de la primera película. Estreno en Netflix el 1° de enero.

Las sufragistas: A comienzos del siglo XX, una joven sufragista se ve obligada a poner en práctica estrategias radicales para luchar contra la opresión del sexo opuesto. Estreno en Netflix el 15 de enero.

Conexión de amor: Antes de la Segunda Guerra Mundial, dos hermanas que pretenden comunicarse con los muertos pronto captan la atención de un cineasta francés ambicioso. Estreno en Netflix el 1° de enero.

El incidente: Un policía persigue a dos delincuentes por las escaleras. Por otro lado, una familia discute mientras viaja, y el tramo se hace más largo de lo esperado. Estreno en Netflix el 1° de enero.

Mustang Island: Cuando su novia lo deja en Nochevieja, Bill la persigue hasta un deshabitado pueblo costero de EE. UU., pero las cosas se complican. Estreno en Netflix el 2 de enero.

Whiplash: Música y obsesión: Impulsado por su exigente maestro de música, el baterista Andrew (Miles Teller) está decidido a convertirse en una estrella de jazz, aunque destruya su personalidad. Estreno en Netflix el 15 de enero.

The Stanford Prison Experiment: Un profesor de Stanford realiza un estudio sobre la psicología del encarcelamiento y asigna funciones de guardias y prisioneros a 24 sujetos en un simulacro de cárcel. Estreno en Netflix el 1° de enero.

Documentales y especiales

Alejandro Riaño: Especial de stand up: El bogotano Alejandro Riaño da a conocer las tácticas que usan los hombres para conquistar a las mujeres y se burla de los “instintos caninos” que poseen algunos. Especial de comedia original de Netflix, estreno el 10 de enero.

Ricardo Quevedo: Hay gente así: A través del humor pesimista que lo caracteriza, Cejas Pobladas habla de la adicción a las redes sociales y del día a día del latinoamericano promedio. Especial de comedia original de Netflix, estreno el 24 de enero.

Arango y Sanint: Ríase El Show: Los pioneros del stand up colombiano Julián Arango y Antonio Sanint presentan varios personajes: don Quijote, el taxista, el argentino y dos viejos cachacos de pura cepa. Especial de comedia original de Netflix, estreno el 17 de enero.

Rotten: Serie documental que explora en profundidad el recorrido que hacen los alimentos y expone verdades desagradables sobre las fuerzas ocultas que manipulan lo que comemos. Documental original de Netflix el 5 de enero.

Empire of Scents: Este documental analiza hasta qué punto el sentido del olfato dirige nuestro instinto de supervivencia y enriquece nuestras experiencias sensuales. Estreno en Netflix el 1° de enero.

Él me nombró Malala: Este documental narra la historia y el esfuerzo inagotable de una joven pakistaní que sufrió graves heridas por defender el derecho de las mujeres a la educación. Estreno en Netflix el 1° de enero.

Para los más pequeños

Trolls: ¡No pierdas el ritmo!: Temporada 1: En esta colorida serie animada, Poppy y los traviesos Trolls continúan adaptándose a la vida con sus malhumorados vecinos los Bertenos. Serie original de Netflix, estreno el 19 de enero.

Llama Llama: Temporada 1: Llama, su familia y sus amigos viven aventuras conmovedoras en un pueblo seguro y amigable. Una serie animada basada en los libros galardonados. Serie original de Netflix, estreno el 26 de enero.

Las aventuras del Gato con Botas: Temporada 6: El felino fugitivo de la justicia más famoso, amante de la leche, se embarca en osadas aventuras a lugares exóticos en esta serie de comedia para toda la familia. Serie original de Netflix, estreno el 26 de enero.

Justicia joven: Temporadas 1 y 2: Estos talentosos adolescentes deben afinar sus poderes y probar su valor mientras entrenan para convertirse en los futuros superhéroes de la Liga de la Justicia. Estreno en Netflix el 1° de enero.

Power Rangers Ninja Steel: Temporada 1: Una nueva generación de héroes usa superpoderes ninja para luchar contra el villano intergaláctico Galvanax y salvar la Tierra de la destrucción. Estreno en Netflix el 1° de enero.

Annie: En esta adaptación del musical de Broadway, una valerosa huérfana queda al amparo de un político poderoso y sus vidas cambian para siempre. Estreno en Netflix el 15 de enero.