Cientos de películas se estrenaron este año. A algunas les fue mucho mejor que a otras, y hubo unas cuántas que, en general, fueron abucheadas tanto por al crítica como por los críticos expertos.

Esta es una lista de las películas peor valoradas según Rotten Tomatoes. Aunque claro, siempre habrá una o más que a nosotros nos haya gustado pero que en general no le fue muy bien en taquilla.

20. Ghost in the Shell: El alma de la máquina (45%)

19. Liga de la Justicia (41%)

18. Saw VIII (35%)

17. Monster Trucks (31%)

16. Wonder Wheel (30%)

15. Rey Arturo: La Leyenda de Excalibur (30%)

14. El gran desmadre (Malas madres 2) (28%)

13. El libro secreto de Henry (21%)

12. Underworld: Guerras de sangre (20%)

11. Dos padres por desigual (19%)

10. All Eyez on Me (18%)

9. The House (17%)

8. La torre oscura (16%)

7. La momia (16%)

6. Transformers: El último caballero (16%)

5. Emoji: La película (9%)

4. Operación Cacahuete 2. Misión salvar el parque (9%)

3. Rings (7%)

2. Tyler Perry's Boo! 2: A Madea Halloween (6%)

1. Just Getting Started (5%)

¿Estás de acuerdo con la lista?