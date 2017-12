Netflix anunció que Michael Peña y Diego Luna protagonizarán la cuarta temporada de Narcos. La producción comenzó recientemente en la Ciudad de México, ya que la nueva temporada se desarrollará en México.

Así, podemos ver que Narcos ha realizado un importante cambio de cara a su cuarta temporada y los seguidores tendrán que despedirse ya de Javier Peña, personaje interpretado por Pedro Pascal en la exitosa ficción.

Pascal no formará parte de la nueva entrega de la serie, aunque no se sabe si su personaje no aparecerá en ninguno de los episodios de la cuarta temporada o lo hará en algún momento. No obstante, lo que sí está confirmado es que ya no la protagonizará.