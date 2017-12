Un bot escribe un nuevo capítulo de Harry Potter

J. K. Rowling creó un mundo mágico y maravilloso en el cual niños y adultos han disfrutado con los siete libros principales de la saga, las películas, historias aparte, etc. Y es tal la popularidad que muchas personas han escrito sus historias a partir de este mundo mágico. Y tanto así que hasta un bot escribió su propio fanfic.

Desde Botnik Studios han decidido utilizar un bot para crear un nuevo capítulo. El ordenador estaba programado para editar un nuevo relato sobre el mago más famoso del mundo dentro del libro Harry Potter and the Portrait of What Looked Like a Large Pile of Ash.

Para crear esta historia, el 'bot' se ha basado en un algoritmo de texto predictivo basado en todo lo que ha aprendido tras "leer" las siete novelas de J.K. Rowling, pero el resultado no podría ser menos parecido.

Puedes encontrar joyitas como "Él [Ron] vio a Harry e inmediatamente comenzó a comerse a la familia de Hermione" o "Ron lanzó su varita a Voldemort y todo el mundo comenzó a aplaudir". ¡Sin olvidar el momento en el que Dumbledore le dice al cerco de Hufflepuff que es el nuevo Hagrid!