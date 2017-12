2017 fue el año de las maratones en Netflix

Un año más que termina con muchas lecciones… Aprendimos a lavar dinero (Ozark), a descifrar asesinos seriales (MINDHUNTER); aprendimos que la vida es mejor en el ring (GLOW) y que es igual de loca sin Pablo (Narcos). Comprobamos, una vez más, que no hay que meterse con Eleven (Stranger Things); lo único que no supimos... ¡¿quién dibujó los penes?! (American Vandal).

El 2017 nos trajo mucho aprendizaje, pero también muchos maratones: los miembros de Netflix alrededor del mundo vieron más de 140 millones de horas al día (un poco más de mil millones a la semana). El día más popular para ver contenido en Chile fue 19 de abril, mientras que a nivel global fue el 1 de enero (apenas un día y ya necesitábamos nuestro primer maratón).

Este año Netflix recibió más de mil propuestas de matrimonio en redes sociales, pero los chilenos probaron su amor con acciones: el país está en quinto lugar globalmente donde los miembros ven Netflix todos los días.

El que aún nos tiene confundidos es el chileno que vio Orgullo y prejuicio 278 veces; una hazaña extraordinaria, sobre todo si pensamos que el miembro promedio vio 60 películas en Netflix este año.

Hay mucho qué decir sobre lo que vimos en 2017, pero cómo lo vimos resulta muy intrigante. A pesar de que los maratones fueron muy populares este año, no todas las series se disfrutaron de la misma manera: algunas se devoraron, otras se saborearon, con algunas fuimos infieles y otras nos inspiraron a disfrutar en familia…

Las series que los chilenos devoramos en 2017

Este año devoramos (vimos más de dos horas al día) dramas como Anne with an E, Greenleaf y Las chicas del cable, pero también escapamos de la realidad con un poco de ciencia ficción (3%) y buscamos incansablemente las respuestas haciendo maratones de The Keepers.

1. Anne with an E

2. Greenleaf

3. American Vandal

4. Suburra: Blood on Rome

5. 3%

6. Ingobernable

7. GLOW

8. The Keepers

9. Las chicas del cable

10. Wet Hot American Summer: Ten Years Later

Las series que los chilenos saboreamos en 2017

Este año necesitábamos reír, por lo que disfrutamos saboreando (viendo menos de dos horas al día) comedias como Big Mouth y Friends from College. También nos detuvimos a ver The Crown y Una serie de eventos desafortunados con calma… más que nada porque el espectáculo visual lo amerita.

1. The Crown

2. Big Mouth

3. Disjointed

4. Neo Yokio

5. Una serie de eventos desafortunados

6. The Confession Tapes

7. Friends from College

8. Ozark

9. The OA

10. Atypical

Las series que nos hicieron ser infieles en 2017

No pudimos resistir y nos adelantamos a nuestras parejas. ¿Qué programas nos convirtieron en infieles? Los thrillers: Narcos, Ozark, Black Mirror y El Chapo. Claramente ningún chileno pudo resistirse a maratonear Stranger Things, ya que también es la serie con más supermaratoneros en el año.

1. Stranger Things

2. Narcos

3. 13 Reasons Why

4. Sense8

5. Orange is the New Black

6. Black Mirror

7. El Chapo

8. The OA

9. Ozark

10. Marvel - The Defenders

Las series que nos inspiraron a disfrutar en familia en 2017

Curiosamente, además de ser infieles, también quisimos ver Stranger Things en familia. La nostalgia también fue un factor común en otros programas como Star Trek Discovery, Gilmore Girls: Un nuevo año y Fuller House. De igual forma, nos reunimos para ver las series sobre temas difíciles como Atypical y 13 Reasons Why.

1. Stranger Things

2. 13 Reasons Why

3. Una serie de eventos desafortunados

4. Star Trek Discovery

5. Atypical

6. Chef's Table

7. Gilmore Girls: Un nuevo año

8. The Worst Witch

9. Anne with an E

10. Fuller House