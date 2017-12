Netflix está produciendo una nueva serie interactiva para adultos

Netflix anunció que está trabajando en la producción de una nueva serie interactiva para adultos en la que podrás elegir tu propia aventura. Este storytelling interactivo permitirá a las personas seleccionar el desarrollo de la trama e incluso regresarse y cambiarla para obtener un desenlace diferente.

En un terreno aún desconocido, la empresa probará suerte en este género con la audiencia adulta. La decisión se debe a la exitosa respuesta que han tenido con la audiencia infantil los lanzamientos de la serie animada Puss in Book: Trapped in an Epic Tale y la serie animada original de Netflix Buddy Thunderstruck: The Maybe Pile.

Sin embargo, Netflix no reveló detalles sobre la trama o fecha de estreno de esta nueva serie interactiva para adultos. La empresa de streaming invertirá entre 7 y 8 mil millones de dólares para su programación de 2018, lanzará 30 series en diferentes idiomas y 80 películas, informó Ted Sarandos, director general de contenido del servicio de streaming, durante una conferencia para inversionistas.