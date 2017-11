Vanity Fair nos muestra nuevas imágenes de Avengers: Infinity War

Para todos los fanáticos de las películas de Marvel, los superhéroes posaron en una sesión de fotos para Vanity Fair. La sesión de fotos llega en marco de un reportaje especial donde se narra la historia del Universo Cinematográfico de Marvel, así como sus planes futuros.

Kevin Feige, indica el artículo, es un hombre no solo de riesgos, sino de una visión particular sobre el cine de superhéroes. Frustrado por cómo otros estudios trataron propiedades de Marvel, entre ellas "The Punisher" y "Daredevil", obtuvo su revancha con las nuevas cintas.

Pero no todo fue color de rosa para Marvel Studios, incluso en épocas más recientes. Como revela el texto, el "comité creativo" sugirió que la taquillera cinta no incluyese su característica música, compuesta por éxitos de los años 70.