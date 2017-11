Carla Mc-Kay recomienda

Cine

El club de los cinco (1985), de John Hugues. Una de mis películas favoritas. Cinco chicos quedan castigados un sábado en el colegio. En la trama no pasa nada y pasa de todo. No se conocen y terminan confesándose. Parece una película de teenagers, pero es puro drama juvenil, ropa ochentera y personajes detestándose a sí mismos. Actúan Molly Ringwald, Ally Sheedy, Judd Nelson y Emlio Estévez. Todos están jóvenes y se volvieron de culto con esta película. La música es buenísima.

Exposición

The ballad of sexual dependency, de Nan Goldin (MoMA). Goldin es una gran fotógrafa y artista. Sus imágenes me gustan mucho. Su crudeza es, a veces, belleza pura y otras, solo tristeza. Esta es una serie de 700 fotos donde retrata a sus amigos y a sí misma a comienzos de los 80 en Nueva York. Sexo, muerte, alcohol, violencia, pero también ternura y soledad. Estas imágenes de su intimidad funcionan como su diario de vida en una serie brutal y muy impactante, que en la muestra se exhibía como una película y cuya banda sonora tenía a Maria Callas y Velvet Underground.

Libro

Paz Errázuriz, Martín Aliaga. La publicación con el trabajo de la fotógrafa chilena que hicieron a partir de su exposición en España en la Fundación MAPFRE. Es espectacular, una amiga me lo trajo directo de la muestra, que es una retrospectiva total que realizaron de su obra.

Música

Vulnicura, de Björk. Un disco sobre la separación matrimonial de Björk. Es pop, pero también otra cosa. Música bellísima, pero también dramática y terrible.

Colecciones

1) Libros para colorear, tengo muchos de diferentes lugares, museos o temáticas. Son bastantes y vienen de México, Europa, Perú, etc. 2) Pins antiguos. Es una de mis obsesiones. Los encuentro en lados distintos. Algunos son joyas ochenteras, perdidas y hermosas.

Lugar de Santiago

Museo de La Moda. Jorge Yarur es un genio que ha creado un lugar fantástico e inesperado, que hace memoria sobre la moda, pero también sobre cómo la cultura funciona de modo íntimo y privado.

Web

Hint Fashion Magazine (http://www.hintmag.com/). Revista de moda y arte muy freak. Miro retratos ahí. Además, suben buenos videos retro y siempre sorprenden con imágenes bizarras y hartas veces hasta grotescas.