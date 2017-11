No te pierdas las novedades de Netflix en diciembre

Series

Dark: Temporada 1: La desaparición de un niño desata una frenética averiguación de su paradero. Cuatro familias buscan a un culpable, pero encuentran los secretos de todo el pueblo. Serie original de Netflix, estreno el 1º de diciembre.

El Chapo: Temporada 2: El Chapo escapa de la cárcel y consigue que el Gobierno lo respalde como jefe de una "federación de carteles", pero no todos se suman y comienza la guerra. Serie original de Netflix, estreno el 15 de diciembre.

The Crown: Temporada 2: Con la llegada de nuevos tiempos, la reina Isabel lucha por mantener a flote las tradiciones mientras explora un mundo en constante cambio. Serie original de Netflix, estreno el 8 de diciembre.

Las chicas del cable: Temporada 2: Seis meses más tarde, una nueva gerencia sacude el statu quo, Lidia se enfrenta a una reacción romántica y Sara sufre una crisis de identidad. Serie original de Netflix, estreno el 25 de diciembre.

Easy: Temporada 2: Los mismos personajes y caras nuevas viven los altibajos de las relaciones, las amistades, las familias y mucho más. Serie original de Netflix, estreno el 1º de diciembre.

La casa de papel: Temporada 1: Ocho ladrones toman rehenes y se resguardan en la Fábrica Nacional de Moneda de España, mientras el líder de la banda manipula a la policía para cumplir con su plan. Serie original de Netflix, estreno el 20 de diciembre.

Fuller House: Temporada 3 - Nuevos episodios: Amoríos adolescentes, asados en familia, una boda y hasta (¿quién sabe?) un bebé en camino; una temporada completita. Serie original de Netflix, estreno el 22 de diciembre.

Ultimate Beastmaster: La carrera de obstáculos más bestial regresa con competidores de cinco países nuevos, que se suman a EE. UU. en la lucha por el orgullo nacional y un premio en efectivo. Serie original de Netflix, estreno el 15 de diciembre.

72 animales peligrosos: América Latina: Temporada 1: Felinos impactantes, arácnidos indestructibles y serpientes venenosas son solo el comienzo de esta serie sobre la fauna latinoamericana más letal. Serie documental original de Netflix, estreno el 22 de diciembre.

Pretty Little Liars: Temporada 7: Situaciones extrañas y revelaciones inquietantes siguen atormentando a las cuatro chicas de Rosewood, que se unen para develar un misterio. Estreno en Netflix el 21 de diciembre.

Vikingos: Temporada 4 - Nuevos episodios: Ragnar se recupera de las heridas y forma una alianza inesperada; sin embargo, mientras en París esperan su regreso, empieza a gestarse una conspiración en su contra. Estreno en Netflix el 2 de diciembre.

Scandal: Temporada 6: Olivia Pope y el equipo siguen manejando crisis en la temporada 6, mientras Fitz deja su cargo y llega un reemplazo a la presidencia. Estreno en Netflix el 1º de diciembre.

Películas

My Happy Family: Una esposa y madre de dos hijos conmociona a las tres generaciones de su tradicional familia de Georgia cuando les comunica que se va a vivir sola. Película original de Netflix, estreno el 1º de diciembre.

Bright: En un presente alternativo donde se convive con criaturas mágicas, dos policías de Los Ángeles se involucran en una lucha territorial. Protagonizada por Will Smith. Película original de Netflix, estreno el 22 de diciembre.

El ascenso: Basada en una historia real, Samy Diakhate deja su hogar en París para escalar el Monte Everest por el amor de Nadia. Película original de Netflix, estreno el 29 de diciembre.

Navidad en El Camino: Atrapados en una licorería durante un presunto atraco, un grupo de desconocidos se sincera y crea un inesperado vínculo. ¡Feliz Nochebuena! Película original de Netflix, estreno el 8 de diciembre.

Tarjeta de Navidad: Para heredar la empresa de su padre, Ellen debe visitar el pueblito donde vive y aprender el valor del trabajo duro. Película original de Netflix, estreno el 15 de diciembre.

I Believe in Miracles: La historia del Nottingham Forest, el equipo de fútbol que hizo historia al ganar dos Copas de Europa consecutivas, en 1979 y 1980. Estreno en Netflix el 15 de diciembre.

Creep 2: Una artista de video que entabla amistad con hombres solitarios se encuentra con un cineasta que dice ser asesino serial. ¿Sabrá dónde se está metiendo? Estreno en Netflix el 23 de diciembre.

Voces ocultas: Una enfermera que intenta ayudar a un niño a superar el trauma de haber perdido a su madre comienza a sospechar de las misteriosas fuerzas que lo rodean. Estreno en Netflix el 15 de diciembre.

Noche infinita: Una pareja que acaba de mudarse con un hijo a Los Ángeles visita a otra familia para que los chicos jueguen, aunque los anfitriones también quieren jugar. Estreno en Netflix el 1º de diciembre.

Your Name: Mitsuha quiere ir a Tokio. Taki sueña que es una chica pueblerina. Estos dos desconocidos intercambian cuerpos, pero algo más fuerte que la distancia los separa. Estreno en Netflix el 6 de diciembre.

La cumbre escarlata: Una heredera estadounidense se casa con un aristócrata británico en la ruina y se muda a su siniestra mansión, que no tardará en revelar sus secretos más sangrientos. Estreno en Netflix el 11 de diciembre.

La estafa de los Logan: Jimmy Logan es despedido de su trabajo y planea robar millones de Charlotte Motor Speedway durante uno de los eventos de carreras más grandes del año. Estreno en Netflix el 27 de diciembre.

Documentales y especiales

Voyeur: El legendario periodista Gay Talese desenmascara al dueño de un motel que espió a sus huéspedes por décadas. Pero su historia pronto se convierte en un escándalo. Documental original de Netflix, estreno el 1º de diciembre.

Judd Apatow: The Return: El popular director, productor y guionista Judd Apatow regresa a la comedia stand up tras una larga espera en este nuevo especial filmado en Montreal. Especial de comedia original de Netflix, estreno el 12 de diciembre.

Wormwood: Errol Morris reconstruye la misteriosa muerte de un científico militar de la Guerra Fría que formaba parte de un programa secreto de desarrollo de armas biológicas. Documental original de Netflix, estreno el 15 de diciembre.

The Toys That Made Us: Temporada 1: Coleccionistas de todo tipo se regocijarán al ver este recorrido internacional por los juguetes populares que marcaron nuestra historia y cultura. Serie documental original de Netflix, estreno el 22 de diciembre.

Dave Chappelle: Equanimity: Tras el éxito de sus dos primeros especiales, el comediante Dave Chappelle estrena un tercer stand up nunca antes visto que dará de qué hablar. Especial de comedia original de Netflix, estreno el 31 de diciembre.

All Things Must Pass: El auge y hundimiento de Tower Records: El auge y hundimiento de la cadena de tiendas de música Tower Records deja el legado que forjó su rebelde fundador y sirve de ejemplo a evitar para otras empresas. Estreno en Netflix el 1º de diciembre.

Para los más pequeños

Trollhunters: Parte 2: Con la ayuda de sus leales amigos, Jim Lake sigue luchando para cumplir su misión: proteger Arcadia y el mundo de los troles. Serie original de Netflix, estreno el 15 de diciembre.

Viva el Rey Julien: Temporada 5: El alter ego de Ted regresa, las redes sociales llegan a la selva, el Tío rey Julien intenta volver a hacerse cargo del reino y suenan campanas de boda. Serie original de Netflix, estreno el 1º de diciembre.

DreamWorks - Home: Especial de fin de año: Oh se encarga de hacerles conocer el espíritu de la Navidad a todos sus amigos buv, pero sus buenas intenciones casi destruyendo la ciudad. Serie original de Netflix, estreno el 1º de diciembre.

Navidad con los StoryBots: Bo cree que sus regalos no le gustan a nadie y decide viajar al Polo Norte para aprender de Santa Claus, pero, al llegar, se lleva una sorpresa: ¡su mentor desapareció! Serie original de Netflix, estreno el 1º de diciembre.

Beat Bugs: All Together Now: Tras ganar un concurso de talentos local, los Beat Bugs competirán en un concurso de canciones televisado que tendrá lugar el lejano Rocket Ship Park. Serie original de Netflix, estreno el 21 de diciembre.

Trolls: Vamos a festejar: Cuando la reina Poppy se da cuenta de que Bridget y los otros bertenos no tienen días festivos, hace un plan para ayudarles a crear uno. Estreno en Netflix el 6 de diciembre.