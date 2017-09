Paul Auster entre los finalistas al premio Man Booker

El autor de 70 años compite con su novela 4321 para el Man Booker, uno de los premios literarios más importantes. Hay otros dos norteamericanos en la lista: el cuentista George Saunders, con su novela Lincoln in the Bardo, y la debutante Emily Frindlund, con History of Wolves.

Auster, que obtuvo el Príncipe de Asturias de las Letras 2006, es conocido por libros como La invención de la soledad y Trilogía de Nueva York. Saunders es el favorito en las apuestas; de su obra traducida al español destaca la colección de relatos Diez de Diciembre.

El Man Booker entrega 50 mil libras al ganador y es uno de los galardones que mayor expectación provoca en las letras inglesas. Lo rodea todo un espectáculo y quienes ganan, generalmente, se convierten en súper ventas.

La escocesa Ali Smith es nominada por cuarta vez con Autumn, en tanto Mohsin Hamid, inglés-pakistaní, lo hace por segunda vez con Exit West. La candidata más joven que incluye la lista es Fiona Mozley (29).

El Man Booker, que se entrega desde 1969, tiene un podio que incluye a Ian McEwan, Julian Barnes, John Banville y Salman Rushdie, entre otros. El ganador de este año será anunciado el 17 de octubre.